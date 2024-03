Edesur suma dos categorías tarifarias de usuarios

Se subdividió la categoría T1-R de Pequeñas Demandas Uso Residencial en nuevos bloques de consumo. Afecta tanto a Edesur como Edenor.

El Gobierno estableció las nuevas escalas tarifarias para los usuarios de Edenor y Edesur, que comenzarán a aplicarse desde el 1° de abril. La medida se formalizó por medio de dos resoluciones del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Se trata de los valores por categoría/subcategoría del Costo Propio de Distribución (CPD) de los usuarios residenciales de ambas distribuidoras y clubes de barrio.

Según lo dispuesto, se subdividió la categoría T1-R de Pequeñas Demandas Uso Residencial en nuevos bloques de consumo.

Hasta ahora, solo se medían categorías de R1 a R4, pero se resolvió modificar la estructura de la Tarifa T1-R, para abrir las categorías R3 y R4 e incorporar dos bloques adicionales denominados R5 y R6.

De este modo, al momento de facturar las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán en cuenta las siguientes categorías:

T1-R1 para consumos entre 0 y 150 kWh/mes.

T1-R2 para consumos entre 150 kWh/mes y 400 kWh/mes.

T1-R3 para consumos entre 401 kWh/mes hasta 500 kWh/mes.

T1-R4 4 para los consumos entre 501 kWh/mes hasta 600 kWh/mes.

T1-R5 para consumos de 601 kWh/mes hasta 700 kWh/mes.

T1-R6 para consumos mayores a 701 kWh/mes.

“Como resultado de tal modificación, los Costos Propios de Distribución (CPD) asignados a los cargos fijos y variables reflejan de una manera más progresiva los costos de la prestación en función del consumo mensual de energía eléctrica”, de acuerdo con el texto oficial.

Así, el ENRE fijó los valores del CPD y los nuevos cuadros tarifarios a aplicar para Tarifa T1-R Nivel 1, Tarifa T1-R Nivel 2 y T1- R Entidades de Bien Público, Tarifa T1-R Nivel 3 y los valores de clubes de barrios. En el caso de Edenor, se incluyeron los nuevos valores para los medidores autoadministrados.

Opinión de Walter Martello

Tarifas: Las Resoluciones que se conocieron hoy no modifica que las tarifas de luz aumentarán todos los meses. Solo se ha decidido modificar las categorías que habían sido reducidas de 8 a 4 en febrero y hoy se amplían a 6 por niveles de consumo. Vas a pagar menos: No? Tampoco implica “razonabilidad” dado que ni los aumentos salariales, ni las jubilaciones, ni el marco recesivo se ha modificado es más se ha agravado.

Además, recordemos que se le concedió a las empresas una cláusula de aumento mensual. Con lo cual estos cuadros rigen por solo un mes.

El objetivo va claramente en la línea del ministro Caputo: la clase media con un pie dentro de la pobreza energética y solo apuntando a : “el fin de recuperar el funcionamiento técnico y *recaudatorio* del sector eléctrico”.

Un mes y medio después se han dado cuenta que entre categorías había 400% de aumento en el cargo fijo, pero no han subsanado lo manifestado por la Corte: El ministro Rosatti: “(…) La gradualidad no se vincula necesariamente con porcentajes (aumentar diez veces el valor de un peso no tiene el mismo significado que aumentar dos veces el valor de mil) sino con la ponderación de los montos fijados en concepto de tarifa en función de la capacidad de pago de los usuarios.