Diálogo a fondo con Orlando Machado

Orlando Pedro Machado, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda y concejal en Avellaneda, dialogó con Portal Sur en FM SECLA 106.1 repasando diversos temas. El tramo de la paritaria acordado días atrás por las trabajadores mercantiles en un duro contexto económico en donde criticó a Milei por su “embestida brutal”. También se refirió a su actividad como edil en Avellaneda, al presente del SECLA y adelantó que en dos meses se inaugurará el polideportivo que el sindicato está construyendo en Lanús.

Por Leonardo Martín

Leonardo Martín: La Federación de Comercio ha hecho un acuerdo paritario días atrás con una recomposición del salario de diciembre del 11% y otro 20% para enero. ¿Cuál es tu evaluación de ese acuerdo?

Orlando Machado: La gente estaba ansiosa, fue una discusión muy ardua con los empresarios, pero se logró alcanzar un acuerdo que en este contexto está bien. Un 11% para diciembre y un 20% para enero. Volvemos a discutir en febrero y marzo donde planteamos que los acuerdos sean de acuerdo a los índices inflacionarios.

¿Qué dicen los empresarios hoy en esa discusión?

Por un lado, es cierto que la situación del país es grave, con el mayor índice de inflación del mundo. Discutir con empresarios en este contexto requiere mucha paciencia. Los entendemos, pero defendemos a los trabajadores y hay sectores como los supermercados e hipermercados que lo pueden pagar. Vamos a trabajar para establecer una segmentación, yo tengo la opinión que podemos dar la discusión por ramas con supermercados y mayoristas que pueden pagar otros salarios. Estamos en esa discusión en la Federación.

¿Cómo vas viendo el presente sindical? El 24 de enero el SECLA marchó en rechazó del DNU y la ley Ómnibus.

Es compleja la situación, hay culpas de nuestra parte como sector sindical, deberíamos haber hecho una movilización mucho antes. Esta movilización y paro, más allá del poco tiempo de gobierno de Milei, es muy necesario porque avanza contra los derechos de los trabajadores. Hay una embestida brutal del gobierno que es a pedido de muchos sectores empresarios. Es como darle un cheque en blanco a alguien como Milei. Tengo serías dudas de él y en la ley Ómnibus pide delegación de facultades para avanzar en leyes. Tenemos que ver alguna alternativa a esto. Entiendo que tenemos que ir a un achique del Estado, pero tiene que ser con acuerdos, no se puede avanzar contra la Constitución Nacional o provinciales.

¿Cómo ves la conflictividad social para los próximos meses?

Así como van las cosas la conflictividad va a seguir. Cuando la gente no tenga para comer va a sobrepasar la situación. Con el aumento de los alquileres, la canasta básica, tarifas, colegio. Van a tener que tener mucho cuidado. Ojalá que se vaya con mucha cautela y que se busquen los consensos necesarios para salir de esa situación.

El DNU 70/2023, que tiene al título IV suspendido por una cautelar establece que cada sindicato puede negociar vía su convenio el modo de la indemnización habilitando el Fondo de Cese Laboral. Con Comercio se ha profundizado el debate a partir de versiones de que podría implementar un esquema como el de la UOCRA ¿Cuál es tu opinión?

Hay que dialogarlo. Habrá que ver en forma particular gremio por gremio, ahora no puede ser que se quiera avanzar de esa forma con, por ejemplo, también un banco de horas. Veamos qué tiene de bueno el esquema de la UOCRA, veamos la parte buena como podría haber sido un conflicto en Garbarino. Ahora hay que ver quién lo va a manejar, cómo se va a actualizar. Son cosas que se tienen que charlar. También hay un costo del 8% más para cada empleador, tampoco es la panacea para las pymes.

Ahora el Gobierno lo ha subido al ring al sindicalismo con el DNU y la ley ömnibus. A la CGT no le ha quedado otra que movilizarse.

Esta situación no es producto de un rayo cósmico, esto es culpa nuestra también. El otro día había mucha gente de motu propio y es porque entiende que está en peligro un estilo de vida con banco de horas, estirar períodos de prueba. Esperemos empezar a crecer económicamente para implementar algunas cosas. No es momento ahora de debatir en este momento de crisis.

¿Ves un liderazgo claro de cara lo que viene por parte del peronismo?

Hoy por hoy claramente no. Tengo claro que Cristina nunca más. Tiene que haber un debate, que haya elecciones internas y no a dedo. Me gustan los cordobeses, Llaryola y Schiaretti, han hecho cosas buenas. Para mí el próximo candidato tiene que ser un gobernador, que haya manejado territorio. Llaryola fue intendente y gobernador. Kicillof, también ha sido revalidado en la provincia de Buenos Aires, si logra capear la ola va a estar en esa lista. Massa es importante para la política argentina, podría ser pero dependerá de la gente, viene de un golpe muy duro. Debería ser parte de este armado para modernizar al peronismo.

De tu rol como Concejal, ¿qué expectativas tenés para 2024?

Hicimos un monobloque, no coincidí con la decisión que tomó Juntos por el Cambio al que acompañamos desde una agrupación peronista que fue Hacemos cuando Macri eligió a Milei, ahí me corrí. Vamos a acompañar al Poder Ejecutivo en lo que creemos valioso como las buenas iniciativas que presenten los bloques de la oposición.

¿Qué te parece importante para impulsar en el Concejo en este 2024?

Estamos trabajando una ordenanza para fomentar la contratación de personal local a los empresarios de nuestro partido. También trabajar para ver que los empresarios puedan contratar nuevos trabajadores y avanzar en la capacitación. Acercar empresarios, municipio y sindicatos para capacitar, el Municipio debería dar alguna exención para esas contrataciones. Desde el SECLA podemos aportar a la capacitación, tenemos nuestros centros por los cuales pasan 7000 personas por año.

¿Cómo evaluarías la gestión de Ferraresi?

Yo le critico la falta de consulta, de no escuchar a la oposición. ¿Quién puede negar la gestión de Ferraresi? Teníamos diferencias de metodología, hemos charlado. Las buenas propuestas las vamos a acompañar y las que no le vamos a decir que no. No vamos a tener un alineamiento automático, pero sí respeto la gestión que ha hecho.

¿Existe Juntos por el Cambio todavía?

Para mí ya saltó por los aires. Con Macri las cosas no están bien por la forma en que se manejó, pero son cosas que tienen que arreglar en Juntos por el Cambio..

¿Qué desafíos se plantean para 2024 desde el sindicato?

Primero dialogar con el sector empresario para que no haya despidos sobre todo en los comercios más chicos porque se detuvo el consumo. Gente que no consume o consume lo indispensable. Queremos ir anticipando ese tema. Tratar desde el sindicato de ampliar beneficios mejorando los hoteles, campings, entregando útiles, tenemos el 80% de descuento en medicamentos, para que la gente pueda acceder a los hoteles hemos establecido unas tarifas promocionales. En Mar del Plata hemos terminado el segundo y tercer piso. El hotel spa del camping está muy accesible. Todo eso es salario diferido.

En dos semanas comenzamos con la última etapa del polideportivo de Lanús con la colocación del piso. Máximo en dos meses más podríamos estar con la inauguración. Hemos hecho una inversión muy importante que va a redundar en un espacio increíble para que los empleados de comercio y sus hijos puedan tener una infraestructura para desarrollar una multiplicidad de deportes. Tiene capacidad para 1500 personas sentadas, la cancha una dimensión para que sea multideporte, se puede jugar futsal, voley, tenis, habdball. Va a ser una plaza utilizada para diferentes eventos.

¿Va a ir Julian Álvarez a la inauguración?

Por supuesto que está invitado, me he reunido y estamos conversando. Tenemos responsabilidades públicas. Nos hemos puesto de acuerdo dándole una mano en el Velódromo. El otro día hubo gente nuestra ayudando a limpiar. Ha comenzado de la mejor manera la relación. Aclaro que nuestro amigo Néstor Grindetti va a estar invitado. Queremos que el polideportivo esté al servicio del empleado de comercio y de los vecinos de Lanús.

Por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre el presente político y sindical?

Es un momento difícil donde los dirigentes que tenemos responsabilidades tenemos que ajustar el diálogo con los delegados y nuestras bases. Que existen leyes laborales que están orientadas a proteger los intereses de un sector vulnerable. En cuanto a proteger los derechos laborales tenemos que estar. Si desaparecen las multas, vamos a una precarización laboral tremenda. No se puede discutir ahora que estamos en una situación complicada.