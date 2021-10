«Denuncian que el Estado abandona a sobreviviente de explotación sexual en Córdoba

Durante la noche de este martes una tormenta dejó sin hogar a una sobreviviente de explotación sexual en la ciudad de Córdoba, desde la Fundación Alika Kinan denuncian el abandono estatal y la falta de asistencia a las víctimas.



“Ante la emergencia climática, la víctima que acompañamos en la provincia de Córdoba sufrió la pérdida casi total de su vivienda. Pedimos ayuda a la comunidad porque el estado Nacional, Provincial y Municipal aún no nos da respuestas”, informan desde la Fundación.



Además, aseguran que la casa de la mujer “nunca tuvo techo” y que las autoridades municipales y provinciales de Córdoba no se comunicaron con ella.



La mujer se encuentra con sus hijos y una hija de 9 años con problemas respiratorios y dermatológicos, por lo que es urgente conseguir al menos un colchón para el bienestar de su salud.



“Las sobrevivientes de trata y sus hijos necesitan de nosotros, no se trata de ayudar se trata de hacer”, reclaman.



La Fundación Alika Kinan lucha para la prevención y colaborando para la restitución de los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual; brindando asistencia jurídica, psicológica y social durante el proceso judicial y contribuyendo a la producción del conocimiento académico.



Para quienes quieran colaborar, se necesita:



– 4 colchones de 1 plaza.

– 1 colchón de 2 plazas.

– Aparato de cocina.

– 1 mesa.

– Chapas para techo provisorio hasta que se arregle.

– Aislante para la pared llena de humedad.

– Dinero.



Para quienes no se encuentren en la provincia de Córdoba, se reciben donaciones en la siguiente cuenta bancaria:



CVU: 0000003100000766283758



ALIAS: fund.ak»

