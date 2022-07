Mario Pergolini envió una carta a figuras de Radio Vorterix para comunicarles que sus programas terminaban

El empresario y conductor radial, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se revelara una polémica carta de despido.

El empresario de medios, conductor y ex dirigente del Club Boca Juniors, Mario Pergolini, se vio envuelto en una verdadero escándalo en las últimas horas, debido a la situación que atraviesa Radio Vorterix, empresa de la que es accionista mayoritario.

El periodista de espectáculos Pablo Montagna, publicó en la red social Twitter la copia de una carta que el empresario le habría enviado a figuras y conductores de programas radiales de la mencionada emisora. En la misma, Pergolini comunicaba una serie de motivos económicos, por los que daba por finalizados distintos programas.

Entre otras cosas mencionaba la demora en el cobro de pautas publicitarias que rondaba los 120 días, la inflación de los últimos meses y el arreglo paritario del gremio que rondaba el 67%.

Sin embargo, fue el propio Pergolini, utilizando la cuenta oficial de la radio, el que desmintió lo publicado por Montagna, aunque no negó haber enviado una nota a los programas, que fueron levantados.

«Hola Pablo, Soy Mario. La carta que publicaste esta editada, no es lo que mande en privado a a la gente que trabaja en Vorterix. Solo para tu informacion ya que sera muy dificil aclararcelo a todos. Lamento los medios nombrados. Saludos. MP», fue el mensaje posteado por el ex conductor de CQC.

Los conductores casi se enteraron al aire y descargaron en las redes

Sin embargo, lo más llamativo de toda la situación fue que algunos conductores de Vorterix, se enteraron casi al aire de la decisión de Pergolini y algunos expresaron su enojo, tanto en la radio como en las redes.

Por caso, Victoria Garabal, panelista del ciclo «Todología», expresó su malestar al aire, luego de enterarse de la decisión que la dejó sin trabajo. «¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una mierda»

Por su parte, el influencer Matzorama, conductor del ciclo expresó: «Lo que interprete es: ‘chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números'», dijo notablemente enojado con las autoridades por la nota que llegó a sus manos.

El adiós de Lucas Upstein

Por su parte, el conductor Lucas Upstein, quien también llevaba adelante un ciclo en Vorterix, expresó en las redes sociales. «Bueno, se terminó el programa en Vorterix. Fue lindo mientras duro. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las 4 personas que escuchaban y por el aguante. Nos escucharemos en otras plataformas. Saludos luqui»

El conductor acompañó el posteo con un meme que decía: «Quiero invitarte a mi primer despido en los medios», simulando una tarjeta de invitación a un cumpleaños infantil.