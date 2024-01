Cuestión de prioridades «Milei hablo de la nueva vida de sus perros en Olivos»

Demostrando ser un presidente autoritario, errático y poco empático con los millones de argentinos perjudicados por la crisis económica, Javier Milei, hablo con los medios «amigos» sobre la realidad de sus perros en la Quinta de Olivos y sus comodidades.

Consultado sobre si los perros correrán libres por la Quinta, Milei expicó: «Los chicos tienen su propia casa, con sus propios parques para cada uno. Cada uno tiene un canil y su propio parque para que no tengan que interactuar con la gente. De hecho, la zona de esa casa está alejada del chalet en el cual vivo yo».

Falto aclarar que además poseen un sistema de aire acondicionado para mejor calidad de sus perros, mientras millones de argentinos no podrán pagar las tarifas «sinceradas» y por ende los que adquirieron un aire acondicionado deberán aprender a soportar el calor y el frío.

Otra contradicción más de Milei en eso de que NO HAY PLATA y que el Estado debía ajustar las cuentas, pero no dudo en gastar casi 100 millones de pesos en la construcción de los caniles y ahora se suma el costo de mantenerlos no solo en el consumo eléctrico sino el personal destinado al mantenimiento de los mismos.

Otro dato no menor es que millones de argentinos ya no pueden pagar el alimento balanceado de sus mascotas con aumentos de hasta un 500%.