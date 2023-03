Comenzó el juicio contra un ex informante de inteligencia de la PFA infiltrado como periodista

Comenzó el juicio oral contra, Américo Balbuena, un supuesto agente auxiliar de inteligencia de la PFA, que se infiltraba en marchas y reclamos de organizaciones sociales, partidos de izquierda y ONG, bajo la fachada de ser un periodista de la Agencia Rodolfo Walsh, lo que le daba acceso y confianza para poder grabar, tomar fotografías y realizar entrevistas.

Junto a él serán acusados dos Oficiales Jefes de la Policía Federal Argentina y a pesar de la repercusión que generó en su momento la denuncia, a la fecha hay más dudas que certezas de a quienes reportaba Balbuena, así como es desconocido lo que informó durante los años que se infiltró, se dice que incluso algunos de los espiados no se presentaron en la justicia como querellantes y que el «espía» tiene material sensible de varios reconocidos dirigentes y políticos por la confianza que llegó a tener incluso en conversaciones off de record.

Fue muy cercano al fundador de La Alameda Gustavo Vera, lo que le permitió acceder a muchas personalidades, como por ejemplo el Papa Francisco, a quienes el acusado también espió, hoy Vera es funcionario del Gobierno Nacional y nunca se ha pronunciado de forma clara respecto a la relación con Américo Balbuena que no era el único infiltrado en las marchas de La Alameda, otro que nunca fue denunciado era Raúl Ángel Facciotti, un conocido espía que estuvo involucrado en más de un escándalo por espiar a movimientos y partidos de izquierda, a pesar de ello, se retiró y sigue activo para la PFA, mientras mantiene un perfil público de «perito en documentación y scopometría».

Además de impunidad, Facciotti es un pulpo con conexiones que le permiten sumar «cargos», en el 2019 Cristian Ritondo, por entonces ministro de seguridad bonaerense lo contrató para el área de INTELIGENCIA bajo un contrato de locaciones, vaya uno a saber a quien habrá espiado para el gobierno de María Eugenia Vidal.

Comunicado del PTS

Entre el 14 y 16 de marzo tendrán lugar las audiencias en el marco del juicio oral contra Américo Balbuena, el agente espía o «pluma» de la Policía Federal que estuvo infiltrado en la Agencia de Comunicación «Rodolfo Walsh» durante más de 10 años, haciendo espionaje ilegal sobre organizaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos, conflictos de trabajadores, familiares de Cromañón y de víctimas de la trata, entre muchos otros sectores. También están imputados dos de sus jefes de la fuerza Federal, Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares.

Es un caso testigo y de enorme importancia porque es inusual lograr que sean enjuiciados espías que se infiltran en organizaciones políticas, en medios de comunicación, o entre manifestantes.

En este caso además se juzga a dos jefes de dicho espía, lo cual denota la responsabilidad institucional y del Estado. El juicio llega tras diez años de realizada la denuncia contra el denominado «Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal», que pese a los múltiples cambios de denominación durante diversas dictaduras y gobiernos constitucionales, nunca fue desmantelado.

Conferencia de prensa convocada por denunciantes, organizaciones políticas y referentes de derechos humanos: Martes 14 de marzo a las 10.30 hs frente a los Tribunales de Comodoro Py.*

El juicio se desarrollará en la Sala «B» de la Planta Baja de los tribunales federales de Comodoro Py, y estará a cargo del juez Daniel Rafecas. – Los fiscales serán Carlos Stornelli y Ariel Quety. -En representación de los querellantes de la Agencia Walsh y organizaciones denunciantes, estarán Myriam Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.

Audiencias programadas:

-martes 14 desde las 12hs.

-miércoles 15 desde las 9.30 hs.

-jueves 16 desde las 12 hs.

Para presenciar las audiencias se recomienda acreditarse en el Juzgado de Instrucción 6, Secretaría 11 del 3 er Piso.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw