Colectivos sin controles en las medidas sanitarias de prevención

A diario, los «grandes medios» te taladran la cabeza con imágenes de Plaza Constitución donde se escandalizan por el caudal de usuarios que por allí pasan para ingresar y egresar de la zona sur a CABA, curiosamente no despierta el mismo interés las demás estaciones principales como lo son Once y Retiro.

Pero millones de pasajeros se movilizan a diario en distintas líneas de colectivos de transporte interurbano, medios donde las empresas han hecho y hacen poco por cuidar la salud de sus pasajeros e incluso de los choferes de colectivos algo que vienen denunciando los sindicatos aunque sin un resultado concreto.

Las medidas de control del gobierno son no solo ineficientes, sino inexistentes, cualquiera puede comprobar que no se respetan la cantidad de pasajeros parados, no se respeta el distanciamiento y no se respetan temas tan básicos como ser la higiene de las unidades.

Así cada empresa tiene unidades circulando según el criterio del chofer que no siempre tiene conocimientos sobre las medidas de prevención y en otros le importa muy poco que se respeten los protocolos.

Dos casos que evidencian lo que ocurre, colectivo de la línea 85, tiene dos asientos prohibidos por el momento para el uso, pero si alguien se sienta el chofer hace que no lo ve, se rompe el distanciamiento mínimo y la exposición es alta, en el otro ejemplo, colectivo línea 10 se reservan los asientos de la primera línea como recomienda el Ministerio de Transporte, pero hay un detalle, los asientos de esta primera línea no enfrentan pasajeros, con lo cual se podrían utilizar sin problemas de cercanía o exposición, es decir, cumple con la letra de la recomendación, pero sin entender los motivos. En este caso el chofer permitía el amontonamiento de pasajeros excediendo la cantidad máxima de pasaje parado y circulaba escuchando música a un volumen que lo llevó a que pasajeros se enojaran porque no escuchaba lo que le decían, vale aclarar que no está permitido el uso de estéreos en los colectivos de transporte público.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw