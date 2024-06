Carolina Píparo a La Libertad Avanza: “Enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes”

La diputada, quien integró la fuerza que llevó a Javier Milei a la Presidencia, marcó su distanciamiento definitivo luego de la media sanción del proyecto de nueva fórmula jubilatoria, que no acompañó.

La diputada Carolina Píparo, excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, está cada vez más lejos de esa fuerza y esta madrugada dejó un fuerte mensaje en redes sociales que va en esa dirección.

Pese a votar en contra del proyecto que establece una nueva fórmula jubilatoria, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados, la legisladora apuntó contra los “liberales”, a los que acusó de “violentos, ignorantes e intolerantes”.

“Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los “liberales”, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado”, escribió la excandidata a gobernadora bonaerense por LLA.

“Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto”, agregó la diputada en su mensaje en X.

Tras el triunfo electoral en el balotaje presidencial del 19 de noviembre, Javier Milei comenzó a darle forma a su equipo de gobierno, y el nombre de Carolina Píparo sonó con mucha fuerza para estar al frente de la ANSeS. Sin embargo, fue una de las primeras bajas antes de asumir, hecho que comenzó a distanciarla de los libertarios.

La relación se enfrió aún más cuando la integrante del bloque Buenos Aires Libre votó en contra de cuatro artículos de la primera versión de la Ley Bases, lo que provocó que el Ejecutivo la incluyera en la lista de “traidores” que difundió públicamente tras el fallido debate en la Cámara baja durante las sesiones extraordinarias de febrero.

“El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo. El único voto negativo fue a un inciso, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos). Específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos”, replicó Píparo tras aquella lista, también en las redes sociales. Y amplió: “Le deseamos templanza al gobierno para llevar tranquilidad a los argentinos que tan mal la pasan hace tanto tiempo”.

La diputada nacional ya había mostrado sus diferencias con algunos apartados de la ley ómnibus durante las negociaciones parlamentarias que se realizaron en enero. “Lamento que algunos hayan tomado mal mis críticas a este proyecto que siempre fueron constructivas y con el fin de defender el rol de este Congreso y sus facultades como, por ejemplo, no convalidar la reestructuración de deuda a sola firma de ministros, no apoyar que queden en manos privadas algunas empresas del estado como el Banco Nación, no convalidar la venta de acciones del Fondo de Garantías, no aumentar impuestos o marcar la urgencia de debatir una nueva fórmula jubilatoria”, sostuvo en el recinto del Congreso duante aquel debate.