Carolina Losada y la campaña política más hipócrita de Juntos por el Cambio

Si hay un personaje polémico en la coalición de JxC por las contradicciones en sus dichos, por la banalidad de sus spot cargados de deseos más que de propuestas concretas, sumado a un profundo desconocimiento de temas como la situación social en Rosario, es la candidata a gobernadora de Santa Fe Carolina Losada.

Vale destacar que la hoy senadora no se ha destacado por su gestión legislativa y no ha presentado proyecto alguno de relevancia, por el contrario su mayor logro que la llevo a estar en la agenda de los medios fue por el contrato millonario como asesora con el que contrato a su hermana Georgina con un sueldo actual de más de 700 mil pesos, luego de que Carolina se había opuesto al pase a planta permanente de trabajadores del Congreso, en su descargo aseguró que no es lo mismo porque su hermana llega con ella y se va con ella.

Ahora en plena campaña para gobernadora de Santa Fe con el apoyo explícito de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, sus apariciones en los medios y sus propios videos la dejan muy mal parada en cuanto a la transparencia y ética de una política que se presenta como el cambio para mejorar la provincia y terminar con el delito impune, pero son luego sus propias acciones las que l terminan mostrando como una oportunista, mentirosa y una opción para el voto poco probable.

En uno de sus posteos, al hablar de la situación social de Rosario la resume equivocadamente como un tema de inseguridad, lo cual es una verdad a medas ya que el problema no es de inseguridad sino los causales de la inseguridad que son la corrupción y la impunidad, pero de eso no ha dicho nada.

Y en esa contradicción que suelen tener los referentes de JxC, donde dicen que van a terminar con los delincuentes, ellos mismos terminan teniendo relaciones con ellos, pero no se ocultan, como Carolina, muchos lo gozan, total ellos pueden decir una cosa y hacer otra y arengar a sus seguidores a que los aplaudan.

Hasta Amalia Granata la criticó en redes sociales por la ostentación reiterada de Carolina Losada de viajar en un avión privado cuyo costo de vuelo es de 15.000 dólares y sin problema alguno a realizado hasta 3 vuelos en un día, ¿cómo justifica estos gastos? sencillo, según Losada, ella no está atada a nadie y se trata de gente que colabora con su campaña, el avión en cuestión un biturbo de matrícula LV-KCW, pertenece a la empresa Kube Aviación S.A., de los hermanos Mario Luis BERTOLACCINI LOPEZ y Adriana Beatríz BERTOLACCINI LÓPEZ, ambos con domicilio en Rafaela, Santa Fe y que fueron noticia por ser una de las empresas que más dólares recibieron del Banco Central de la República Argentina en el 2020, de esos préstamos se detectaron unas 159 operaciones que vienen siendo investigadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano en una megacausa que involucra a varias aeronáuticas por defraudación al Estado por supuesta sobrefacturación en la compra de aviones y helicópteros con dólar oficial que se adquirían en el Banco Central para importarlos, pero inflando los precios y quedarse con la diferencia.

Por otra parte, los Bertolaccini crearon la firma “Reparos S.A.” que se encargaría de servicios informáticos y es presidida por Ivana Mariel Andreu que, según fuentes de Rafaela, es una trabajadora de años en Bertolaccini S.A., la empresa madre.

Kube Aviación S.A. está registrada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió del BCRA más de 17 millones de dólares.

Con todo eso, a Carolina Losada no le molesta usar un avión que está investigado por la justicia federal y que formaría parte de un millonario fraude al Estado.

Por eso no es casual que la candidata prefiera decir cosas genéricas y no tocar temas como CORRUPCIÓN e IMPUNIDAD.

Por si faltara algo, la propia candidata se burla de no vivir hace años en Santa Fe a pesar de pretender ser gobernadora, reconoce vivir en Nordelta y dice que eso no le importa ni le molesta a la gente, por lo que solo se mudaría si es elegida gobernadora, así de ridícula es nuestra política, la mujer no conoce la provincia que pretende gobernar, o sí, conoce a los empresarios y poderosos, en su lógica no necesita conocer sobre las necesidades del pueblo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw