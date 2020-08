Cámara de hoteles alojamiento afirma que no es una actividad “con riesgo sanitario”

Desde la Cámara de Alojamientos por Hora advierten sobre la crisis en el sector de hoteles de alojamientos que desde hace seis meses no abren sus puertas e insisten en que su sector pude funcionar en pandemia con los protocolos adecuados. Desde marzo, ya cerró el 10% de los hoteles en el Conurbano y están a la espera que Provincia de una respuesta a los protocolos que presentaron.

“Los protocolos han sido presentados. Nosotros considerando que nuestra actividad no es un foco de riesgo sanitario ya que no es un lugar de reunión social ni mucho menos, como máximo son dos personas, con conocimiento mutuo y previo, contamos con las características edilicias para que haya aislamiento y no es una actividad que se hace con riesgo sanitario”, explicó el titular de la Cámara, José Capello.

Apuntó, además, que “no hay contacto entre gente de personal de servicio, puede actuar tranquilamente, la gente en su gran mayoría que acude al establecimiento lo hace con vehículo propio y hay acceso directo a la habitación” y manifestó: “Estamos a la espera de que nos levanten la prohibición”.

Asimismo, detalló que desde que comenzó la pandemia “aproximadamente un 10% de los hoteles no pueden volver a abrir sus puertas” y alertó que “es imposible sostener la situación económica”. “Estamos imposibilitados de trabajar, de ejercer nuestra actividad, pero con la obligación de sostener los costos edilicios laborales e impositivos. entonces, es inevitable el cierre”, advirtió.

En ese sentido, explicó que “en varios municipios del Conurbano, según la necesidad, se le solicitó a los hoteles de alojamiento que brinden sus establecimientos para alojar casos de pacientes leves de COVID-19 y así fue”, pero aclaró que “fue una colaboración que no generó ningún ingreso”.

“Hace varios meses que estamos paralizados, llevamos varios protocolos que fuimos reactualizando. La última actualización se presentó junto al gremio de hoteleros y con la parte empresarial para brindar mayor seguridad tanto a los huéspedes como al personal, pero no hubo respuesta”, criticó.

Para finalizar, Capello planteó: “Cada día que pasa, los hoteles de alojamiento corren el riesgo de cerrar definitivamente”.