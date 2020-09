Avellaneda: Vecinos indignados se burlan de la policía y su trabajo

Mientras las redes se llenan de denuncias de vecinos de Avellaneda indignados por los robos y el mal funcionamiento de la seguridad, la conducción policial genera burlas por los resultados de sus investigaciones.

Fue un adelanto de este medio, el advertir que la secretaria de seguridad municipal Mónica Ghirelli y su segundo Marcelo Rey, fueron la peor elección del intendente Jorge Ferraresi, a pesar del repudio que ambos generan en los vecinos, el intendente los ha confirmado en el área de seguridad, aún cuando ambos funcionarios incluso poseen denuncias penales en su contra.

Pero a fuerza de malas elecciones, Ferraresi confirma día a día que es un mejor ingeniero que intendente, un buen político no se cuelga un lastre con funcionarios que no suman nada a la gestión y para peor, el Jefe de Estación Comisario Inspector Gregorio Martínez no acierta hacer un buen procedimiento policial que mostrar a los vecinos.

El otro gran fracaso es el Subcomisario Couseiro a cargo de la comisaría 1ra que tiene menos productividad policial que cuando era Jefe de Calle de la misma comisaría y ni «la mano» de Marcelo Frecha lo ayuda, al contrario, el publicar ridículos allanamientos genera burla y malestar entre los vecinos, que mientras denuncian robos violentos, el Foro Vecinal Avellaneda Segura publica que se realizaron varios allanamientos y se secuestraron 3 celulares de gama baja, sí 3 celulares que nadie compraría.

Seguimos esperando una respuesta desde el municipio a los pedidos que trasladamos de los vecinos preocupados por algunas cámaras de seguridad instaladas en lugares donde se cometen delitos, peor curiosamente nadie ve, hace unos días la PFA allanó unos domicilios en Piñeiro por venta de drogas, donde según los vecinos hace más de 1 año ocurría esto, pero el domo municipal de la esquina nunca detecto nada y el municipio omitió denunciar ante las autoridades la situación.

También existe una curiosa o cómplice actitud de los fiscales que llevan adelante causas sin investigar la posible comisión de delitos de acción pública de los responsables del Centro de Monitoreo Municipal, si ninguno hace su trabajo con responsabilidad, tenemos inseguridad para rato.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw