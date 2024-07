Avellaneda: Vecinos de Wilde denuncian ola de inseguridad

Distintos vecinos de Wilde, están enviando a los medios y publicando en las redes sociales los distintos hechos de inseguridad que viven a diario, ya que hay cuadras donde se han dado hasta dos robos en un mismo día.

Los videos muestran que los robos son con violencia innecesaria y efectuados por jóvenes que circulan en motos o en autos previamente robados.

Uno de los relatos más gráficos:

me gustaría que por favor publiquen que en la calle bragado desde Las Flores hasta Raquel Español Wilde no paran de robarnos a las mamás y a los chicos en el horario de ingreso escolar turno mañana y turno tarde. Hicimos muchos reclamos a la comisaría 5ta y nada nos brindan una alarma municipal para nuestros celulares que en el momento del robo no te da tiempo a presionar, y una parte de la responsabilidad es de la línea 295 que no doble en la calle Bragado para ahorrar tiempo y tenemos que caminar 5 cuadras, y la explicación es que por el trafico, cosa que desde la empresa nos informan que no es asi que esta el tiempo estipulado del trafico en cada recorrido. Y la 5ta nos tiene horas para hacer una denuncia y nos cansan, hasta que nos retiramos por nuestras obligaciones de trabajo. Muchas gracias

Hoy sufrí un robo a las 12:20 llevando a mi nena al jardín una moto 110 negra con 2 cacos encapuchados y armados vestidos también de negro

Otro relato describe lo mismo pero en otra calle:

Hola chicos, en Corvalán al 1300 siguen los robos, zona liberada, por favor podrán hacer una nota sobre el tema y publicar los videos que los vecinos les estamos enviando. Gracias