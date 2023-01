Avellaneda: Robo en el Hospital Fiorito, se llevaron objetos invaluables

A la ola de robos en Avellaneda, por culpa de una gestión de gobierno que en más de 12 años no han priorizado la seguridad de los vecinos y mientras a muchos les robaron o los asesinaron, los inútiles funcionarios curiosamente han podido ahorrar para una vida de lujos que no condice con los sueldos municipales, ¿raro no?.

Ahora una publicación advierte sobre un robo en el Hospital del centro de Avellaneda Pedro Fiorito, sí el que está enfrente del Comando de Patrullas de Avellaneda, encargados del patrullaje en el municipio y cuyo jefe Javier Ángel Bibiano a pesar de la ineficiencia demostrado fue ascendido a Comisario-

El posteo textual:

Lamentablemente y con Profundo dolor Tengo que informarles que robaron hace un rato el Complejo cultural, Departamento de Docencia y Museo del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda. No sólo destrozaron todo a su paso, sino que se robaron material de Docencia (computadoras, cañon de proyección, etc.) Ademas del museo se robaron TODOS los objetos de Bronce y los INCUNABLES!!!) Entre ellos el Microscopio Monocular que Perteneció al sabio español Pío del Río Hortega (quien trabajó en nuestro Hospital!). El que lo hizo NO es un simple vándalo!!! Sabía perfectamente lo que se llevó. Por favor difundan!!!!!!!