Avellaneda: Ola de robos de vehículos

Por si algo faltaba a la inseguridad que a diario viven los vecinos de Avellaneda, en los últimos días aumentaron los robos de vehículos de todo tipo, año y modelo, cualquier cosa con ruedas y un motor les viene bien, demostrando dos cosas, que los desarmaderos siguen vigentes y que la seguridad es ineficiente y cómplice.

El municipio de Avellaneda que conduce Jorge Ferraresi tiene gran parte de responsabilidad y complicidad en muchos de estos hechos, el Centro de Monitoreo no tiene excusas para no prevenir o denunciar a la policía y la justicia lo que ven con las cámaras y es un hecho que hay varios puntos rodeando al barrio Quinta Galli donde hay bandas organizadas para delinquir y varios depósitos donde acopian parte de lo robado, no lo ven?, la policía no lo sabe?, raro.

Uno de los barrios más castigados es Wilde, donde curiosamente poseen varios lugares dedicados al «corte» y alguna coqueta agencia de autos que debería ser controlada en sus ofertas de vehículos, ya que varias veces fue allanada por la Policía Federal y de la Ciudad, pero nunca por la Policía Bonaerense, raro.

Tampoco la justicia nunca investigó los nexos con políticos locales y eso que lo podían haber realizado solo con un informe comercial, pero no se les ocurrió, raro.

Por eso cuando en campaña los políticos de un partido u otro, te dicen que van a terminar con la inseguridad, te mienten, se burlan de vos y su silencio es más complicidad que silencio, quizás porque algunos se beneficiaron cuando compraron un vehículo a precio «amigo».

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw