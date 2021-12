Avellaneda: Denuncian que la policía detuvo, golpeo y robó a un periodista en Wilde

El cronista de la radio AM 750 se encuentra detenido. Desde un video filmado en el camión celular denunció el proceder policial en el desalojo de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada.

En el marco del desalojo de una cooperativa textil ubicada en la localidad de Wilde, en Avellaneda, un cronista de la AM 750 denunció que fue golpeado, robado y detenido por miembros de la policía bonaerense.

«Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la policía bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría«, denunció Mauricio Polchi, periodista de la AM 750, desde un video grabado en el camión celular, donde se lo puede ver junto a otros detenidos quienes también denunciar el proceder policial. Por su parte, uno de los trabajadores detenidos, denunció la actuación policial: «Nos re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos».

Pasadas las 9, se hicieron presentes en el lugar -sede de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada, ubicada en Méndez 671, de Wilde, en el partido de Avellaneda- más de 200 efectivos de la Policía Bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios de seguridad, quienes intentarán dialogar con los trabajadores para intentar una conciliación al conflicto.

«Somos trabajadores de la Cooperativa Nueva Generación, en estos momentos estamos rodeados por miles de policías dispuestos a reprimir. Somos 84 trabajadoras y atendemos a 180 niños. Pedimos al sector político ayuda para defender nuestros puestos de trabajo», dijo a Télam Alicia Gutiérrez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación.

«Nosotros no queremos el desalojo, pero si se frena el desalojo daremos tiempo a la Legislatura (bonaerense) para que trate el proyecto de ley en beneficio y protección de las fábricas recuperadas de la provincia», dijo a Télam Juan Fernández, trabajador de la fábrica.

Fuente: Télam