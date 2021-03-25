ATENCIÓN: TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA SE BUSCAN DATOS

Se buscan datos sobre un violento asesino y cobarde para que responda ante la justicia por sus actos, en el video subido a las redes sociales se aprecia la violencia y cobardía, la publicación en redes sociales:
Casu de Temperley
23 de marzo a las 23:32 · HOY A LA MADRUGADA, UN PELOTUDO CON CAMPERA DE QUILMES, CON EL PICO DE UNA BOTELLA ROTA, APUÑALÓ A 2 PERRAS CALLEJERAS QUE VIENEN A LA YPF DONDE LABURO, SOLAMENTE POR QUE LE LADRARON. EL MUY CAGON DEBE TENER UNA VIDA MISERABLE PARA HACERLE ESO A UN ANIMAL.ESTAMOS EN AV. HIPOLITO YRIGOYEN 10.548. ESTA PERSONA NO PUEDE CIRCULAR POR LA CALLE, HOY LE TOCÓ A UN PERRO, MAÑANA LE PUEDE PASAR A UNA PERSONA.SE DICE QUE ESTE HDP CIRCULA TODAS LAS NOCHES POR LA ZONA DE LA ESTACIÓN DE TEMPERLEY, LAS VIAS DE TURDERA Y LA AVENIDA YRIGOYEN. ES FLACO CON PELO LARGO Y BARBA. GRACIAS A LOS CHICOS DE «PATITAS GLEW » POR BRINDARNOS TODA LA ATENCIÓN PARA LA PERRA.