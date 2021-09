Argentina, votantes mediocres y políticos cómodos esperando su momento

Y una vez más el tiempo me ubica entre los que no se equivocaron al señalar un presidente débil y cada día más ridículo como lo es Alberto Fernández, que pierde unas elecciones por no estar a la altura del ejercicio de la presidencia.

Los ministros que vengo señalando como inútiles, empezando por Santiago Cafiero que va a terminar teniendo que dar muchas explicaciones en la justicia si es que hay un giro político, Sabina Frederic que no habla casi nunca y cuando lo hace hunde al gobierno, el ministro de trabajo Claudio Moromi, con un ministerio con funcionarios que no pueden justificar su patrimonio, con empleados en situación irregular justo en el ministerio que debe garantizar los derechos de los trabajadores son ellos los que negrean a los necesitados. Con un secretario de trabajo Marcelo Bellotti que incumple la Ley de Acceso a la Información entre otras normas, con un ministerio de salud que es un chiste, con un PAMI donde la interventora era buena hablando más que haciendo, hasta que en el día de las PASO se le ocurre afirmar que la vacunación en la Argentina es ejemplar??, con un INADI donde Victoria Donda siguió en el cargo mostrando IMPUNIDAD y encubrimiento del propio presidente cuando negreo e intento coimear a su ex empleada doméstica con un contrato en el organismo.

Se tiene que terminar eso de dar migajas a los amigos, militantes o amantes con dinero del Estado, debe ser el presidente el que tome la decisión de dar de baja todos los contratos de los que no reúnen las condiciones de idoneidad para el cargo empezando por la asistente que tenía su mujer Fabiola, la gente se expresó, mal, pero dijo BASTA, el problema es que en este país falta inteligencia y memoria para votar, que la sospechada de corrupción María Eugenia Vidal festeje nos muestra ante el mundo como un país de gente mediocre, ya se olvidaron de los aportantes truchos? de las fundaciones fantasmas del PRO para recaudar y lavar dinero? de la pavada con la que justificó la compra de un piso de más de 20 millones de pesos?

Nada nuevo por contar del resultado de estas PASO, los argentinos siguen siendo en su mayoría los responsables de lo que se quejan.

#PASO#AlbertoFernandez#PRO#votación#corrupción#política#contratos#diarioelsindical#marceloricardohawrylciw