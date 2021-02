Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 9

Después de unos días de inactividad del «intendente» Alejo Chornobroff, parece que ya ni lo dejan jugar, el municipio en las redes sociales no publicó ninguna actividad del intendente, pero en sus redes la Jefe de Gabinete de Secretarios del municipio Magdalena Sierra se mostró muy activa recorriendo distintos lugares y encontramos a Alejo como un espectador mirando a un costado.

Es tan evidente que quien conduce el municipio es Magdalena Sierra que como suelen decir, una imagen habla más que mil palabras, los invito a que saquen sus propias conclusiones.

Desde la oposición aseguran que el municipio de Avellaneda financia la campaña de Magdalena Sierra en forma encubierta, ya que no hay registros de que un Jefe de Gabinete tenga tanta prensa desde el municipio y se deje en segundo plano al intendente.

Personalmente considero que no es confiable una persona que acepta ser un presta cargo y que ocupe un cargo donde no tiene ni siquiera el respeto de sus empleados, en las fotos se puede observar además de al niño Alejo mirar a un costado, como las autoridades de los lugares recorridos se dirigen a Magdalena y no a Alejo.

Esta forma de hacer política con el dinero de los contribuyentes es repudiable y en una provincia seria sería pasible de una investigación judicial, pero ya se sabe que varios de los fiscales han tenido una actividad militante concurriendo a actos de Ferraresi como intendente en horarios laborales.

En su paso por el Comedor Mamá Elvira de Villa Corina, que administra Verónica Juárez, concejal MC, la difusión en las redes de la visita generó el efecto contrario, llovieron insultos a Sierra y le recordaron los vecinos que se ocupen de la inseguridad que tanto preocupa a los vecinos, que independientemente de la ideología política son a diario víctimas de delitos.

Por si fuera poco, Diego Kravetz, presentó su libro «Corré, cagón» en el predio «Héroes de Malvinas» del SECLA en Av. Mitre 1351, pleno centro de Avellaneda encabezada la mesa por Néstor Grindetti intendente de Lanús, con la presencia de militantes de «hacemos», de los partidos de Lanús, Avellaneda, Quilmes y políticos locales del PJ, el Frente de Massa que eran aliados de Ferraresi en el HCD, más medios afines a Juntos por el Cambio, algo pocas veces visto y que es una clara muestra de que se animan a disputar el poder aprovechando los reclamos vecinales, la mala gestión en seguridad y el error de no escuchar a los vecinos, mal asesorados en creer que deben conformar al sector cautivo, esos errores en política se pagan caro.

Mañana otra reunión de opositores en un rejunte de militantes del PJ, la UCR y desplazados va a ser encabezada por Jorge Calzoni, quien fuera socio importante de Jorge Ferraresi en administrar los millones que bajaba Julio De Vido a Avellaneda.

Por Marcelo Ricardo Hawyrlciw