Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 17

Tan poca es la participación real del «intendente» que se hace difícil dedicarle un día a día, Alejo Chornobroff, sigue siendo la peor imagen que de un intendente se pueda tener. No sabe hablar, no sabe gestionar y no tiene ideas para aportar, remite sus breves intervenciones a contarle a los vecinos que lo que está haciendo se lo dijo Jorge o Magdy.

En plena campaña, ya es evidente que Magdalena Sierra es quien va a ser la candidata a la intendencia, no solo por la exposición que se publicita de su imagen, sino porque Chornobroff hace un papel poco digno, una marioneta tiene más libertad de acción que Alejo.

A los constantes videos y fotos que publica el municipio mostrando a Magdalena Sierra con distintos looks y participativa, se suma la publicación en los medios con pauta municipal, así, Magdalena es mostrada reiteradas veces hablando a los concurrentes y vecinos, mientras el «intendente» siempre se muestra distraído.

Pero lo que crece más que la imagen de Sierra es la inseguridad, Avellaneda es como otros partidos del Conurbano un territorio peligroso, los motochorros no paran de circular tranquilos y con impunidad, las víctimas de suman todos los días y los medios de prensa amplifican los hechos y el descontento de los vecinos.

Sí no se conocen más casos es porque los vecinos de Avellaneda se quejan en las redes sociales pero no se movilizan como ocurre en Quilmes y Berazategui.

Quizás uno de los motivos que hace diferente a Avellaneda en los reclamos es que es el municipio donde más drogas se consumen y trafican, pero, a la vez es el que menos procedimientos antidrogas tiene en las estadísticas, esto no es una opinión personal sin fundamento, basta con recordar el nunca aclarado enfrentamiento entre policías de la Bonaerense y la PFA en el predio del ex Auchan, hoy Walt Mar de Sarandí, donde resulto muerto el Comisario y jefe de drogas de Avellaneda-Lanús y que casi se lleva puesta a la Fiscal Garibaldi de la UFI 4 de Avellaneda, que investiga delitos vinculados a las drogas.

No quedan dudas a nadie de que el comercio ilegal de bebidas, drogas, desarmaderos y celulares robados tienen protección del municipio que es en primera instancia quien debe controlar y clausurar los comercios, a la fecha saben mejor que nadie los puntos donde se desarrollan estos delitos, incluso en varios de ellos existe una cámara de seguridad del municipio instalada que se supone alguien monitorea.

Así estamos los vecinos condenados a vivir, representados por políticos corruptos, por una justicia cómplice, por una policía ineficiente y rodeados de delincuentes que hacen lo que se les canta con total impunidad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw