Alejo Chornobroff, jugando al intendente día 1

Hasta la fecha he esperado ver en el manejo del municipio una cierta estabilidad, nadie esperaba mucho de Chornobroff, verde en gestión y verde en el manejo de la política como dirigente que no es lo mismo que ser un militante.

Formalizado el cargo de Jefe de Gabinete de Secretarios de Magdalena Sierra, nada cambio para mejor, al contrario el municipio se encuentra en una especie de intendencia acéfala.

Si hay un municipio que tiene un trabajo constante de puesta en escena y gasto en medios es el municipio de Avellaneda, te bombardean constantemente por las redes con fotos y videos del intendente y otros funcionarios municipales, se los ve más tiempo posando en alguna reunión que trabajando por los vecinos.

Alejo sin dudas heredó un municipio con algunos secretarios que podríamos parafrasear a Cristina y decir que no funcionan, en momentos de crisis económica y pandemia, cuidar los precios de los comercios en defensa de los vecinos es una de las tareas más importantes, pero al Secretario de Defensa del Consumidor Marcelo Fisicaro parece que algo le pesa y no sale a recorrer, controlar y sancionar. Salvo para las fotos producidas que dan risa e indignación, no controla nada.

Dale dale con el look

Mientras Alejo Chornobroff no levanta la imagen, es blanco en los comentarios de cuanto gif de violines existan en las redes sociales, su figura como intendente y conductor está reducida a la nada misma. No solo en radio pasillo municipal dicen y aseguran que la que manda es Magdalena, sino que hasta le sacaron la firma y para disimular Alejo comenzó a usar una muñequera, no sería la primera vez que a un intendente le hagan «el garabato».

Por el contrario los medios con pauta en los actos políticos municipales entrevistan a Magdalena Sierra, una mujer que aún no tiene una oratoria fluida y la retórica no es lo suyo, eso sí, con un look muy cuidado y una producción de Make Up con los mejores cosméticos del mercado, todo apunta a instalar en la memoria de los vecinos la imagen de Magdalena apostando a una candidatura a intendente que es más difícil que entrar como legisladora en una lista sábana.

La estrategia es tan burda que termina siendo contraproducente, la imagen de inoperante de Alejo Chornobroff, el repudio que genera en las redes sociales terminan opacando a la gestión y por ende a la propia Magdalena Sierra, podríamos definirlo como un eclipse sobre su propio brillo.

Dos temas inquietan a los vecinos, la economía, donde la participación municipal se limita al asistencialismo de la clase baja y el descuido de la clase media baja al no controlar los precios y subir el impuesto sin ahorrar gastos.

El otro tema es la inseguridad, además de que hace años la secretaría de seguridad no funciona, que los vecinos ya están cansado de ser víctimas o testigos de delitos que se cometen a toda hora, la cosa se agrava en el vínculo que existe entre «militantes» y delincuentes, esto no es nuevo, a diferencia de los que hacen política con la inseguridad, llevo años planteando los motivos por los cuales se protege y hasta se da trabajo a conocidos delincuentes que lejos de reinsertarse en la sociedad continúan delinquiendo, en ese rubro tenemos, motochorros, vendedores de drogas, usurpadores y barrabravas.

Al final de la nota les dejo un video del año 2013, estamos en el 2021, lo que demuestra que guste o no, soy un periodista y un ciudadano que no ha cambiado el pensamiento, que los problemas no se han solucionado, por el contrario se incrementan los robos y los políticos SON LOS MISMOS, es decir no han aprendido ni por repetir errores.

Para peor, los vecinos de Avellaneda estamos condenados a no tener respuestas porque la supuesta oposición, es cómplice de todo lo que funciona mal, ejemplos me sobran desde la inseguridad, los controles, la contaminación ambiental, la salud. Son una vergüenza.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw