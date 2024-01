Abogado laboralista advierte sobre una catarata de fallos contra empleadores que contraten en base al DNU del Gobierno Nacional

El abogado laborista y Presidente de la Asociación Abogados del Fuero, Nahuel Altieri, alertó por la posibilidad de fallos judiciales contra aquellos que se basen en el DNU 70/2023 para llevar a cabo las relaciones laborales por parte de los empleadores. Altieri, remarcó la vigencia de la medida cautelar vigente desde el día de ayer y espera que la Corte Suprema revise el fallo en febrero.

El abogado laborista y Presidente de la Asociación Abogados del Fuero, Nahuel Altieri, se refirió al fallo cautelar dictado en el día de ayer, que suspende los efectos del Capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, referido a las modificaciones y derogaciones de las leyes laborales del país.

Altieri advirtió la posibilidad de una “catarata de fallos” contra aquellos empleadores que se amparen en el DNU, “si soy un asesor de un empleador, tengo que decir que si contrata bajo estas circunstancias, lo más probable es que después haya una catarata de fallos que digan que está mal”, explicó.

El abogado remarcó que toda persona que se vea afectada puede presentar un amparo, “es un derecho constitucional”, pero que no es necesario dado que “hay una cautelar vigente”, a partir del fallo del día de ayer.

En esa línea, afirmó que, más allá de que sea un fallo no unánime, “está vigente aún siendo dictada por un juez que no es competente, como dice no solo el código procesal, sino la ley 26.854, que en su artículo segundo dice que se pueden dictar medidas cautelares sobre sectores vulnerables”.

Por esta razón, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha fallado considerando a los trabajadores como un sector “vulnerable” y como “persona sujeto de preferente tutela constitucional”, sostuvo Altieri.

A su vez, consideró que aún quedan “varias cuestiones en juego” y enumeró, “la competencia, que por ley la define la Cámara de Contencioso Administrativo Federal y la apelación misma que va a interponer la Procuración y que irá a la Corte”, vaticinó.

Si bien el Altieri espera que el fallo definitivo lo de en la próxima instancia la Corte Suprema, está misma “ya ha dicho que lo resolverá en febrero, dando un tiempo a la política para que solucione la situación”.

Para finalizar, el abogado subrayó que hay que considerar que “la Corte es un organismo jurídico de contenido político” y exigió que la política ordene la situación, “se tienen que sentar y escuchar a las partes, a la CGT, a los abogados que ejercemos la profesión, a los empleadores, pero no se pueden sacar normas ómnibus que modifiquen todo sin discutir nada”, concluyó Altieri.

Fuente: Mundo Gremial