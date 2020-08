La AJB denuncia violencia laboral en un juzgado de Lomas de Zamora

La Asociación de Judiciales Bonaerense denunció públicamente que las trabajadoras del Juzgado Civil y Comercial N° 14 de Lomas de Zamora interinamente a cargo de Osvaldo Lezcano, sufren de forma sistemática situaciones de violencia laboral. El sindicato exige que la Corte actúe ya que hace más de 10 meses pidieron la intervención de Resolución de Conflictos.

Desde el sindicato advirtieron que en los últimos dos años se presentaron numerosas situaciones de violencia laboral que la AJB tuvo que intervenir suscitadas en el Juzgado en las que empleados y empleadas reiteradamente han sufrido de parte de las funcionarias, maltratos, hostigamientos, presiones y amenazas constantes de sumarios. Esto derivó en que muchas trabajadoras pidieran licencia psiquiátrica por la violencia psicológica que sufren.

“En más de una oportunidad intentamos acercarnos al Juzgado para hablar de la situación. En su mayoría son compañeras mujeres que son maltratadas por funcionarias. Intentamos comunicarnos, llegar a un acuerdo de entendimiento, tratar de tranquilizar las cosas, pero siguió la violencia, el maltrato. Hicimos una denuncia ante el organismo Resolución de Conflicto en la corte, esperábamos que tuvieran algún tipo de reacción, pero siguen las situaciones de violencia”, advirtió el secretario general de AJB, Jorge Sotello.

La decisión de hacer pública la situación se tomó a partir de la inacción de la Corte Suprema. “Seguramente seguiremos con denuncias en Control Judicial, donde se hacen denuncias por los sumarios”, adelantó y señaló que “las compañeras necesitan irse de ese lugar, pero son muchas y es difícil trasladarlas a todas”.

“Nosotros sostenemos que, en los casos de violencia, no debe ser aislada la víctima, sino el victimario, pero si no se logra esto, que las compañeras se vayan porque este periplo de licencias psiquiatras por la angustia que tienen y otras compañeras que pasan momentos de angustia porque tienen que ir a trabajar, no da para más”, arremetió.

Especificó, en tanto, que las situaciones de maltrato se enmarcan “en el maltrato laboral, las desprestigian, le dan tareas excesivas que son incumplibles, pero si no las cumplen, las amenazan. Hay un trato peyorativo, despreciativo”.

Sotelo, además, aclaró que “en líneas generales en los juzgados civiles por la pandemia, hay mayor trabajo, pero no hay situaciones de violencia” y aseguró que “no hay casos de violencia tan marcados como en este jugado”.

“Exigimos al titular del Juzgado Civil y Comercial N° 14 el cese inmediato de las acciones de hostigamiento, presiones, amenazas y malos tratos al personal y les reiteramos a compañeros y compañeras de la dependencia que en forma permanente hagan llegar a la AJB cada una de las situaciones suscitadas a los fines de, mediante los mecanismos relatados, poder avanzar en una estrategia superadora para lograr el cese de la violencia”, sentenció.