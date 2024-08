Zunilda Benítez denunció «maltratos» de ‘Pepo’ Díaz y formó un unibloque en el HCD de Avellaneda

La concejal del bloque Libertad de Avellaneda negó que exista un alejamiento del espacio que encabeza el Presidente, Javier Milei, y subrayó que continúa con «una buena relación» con los conductores provinciales.

«Los motivos han venido madurando desde los finales de la campaña electoral hasta el último mes, cuando diferencias me han llevado a tomar la decisión de abrir el bloque», dijo la concejal de Avellaneda Zunilda Benítez, a distintos medios locales y destacó que esas diferencias las mantuvo con quien fuera el presidente del bloque de dos concejales y coordinador de La Libertad Avanza en el distrito, Arnaldo «Pepo» Díaz.

«Más allá de la diferencia de cómo afrontar la política local, no comparto la manera de conducir el bloque ni la mesa de organizaciones políticas, ya que permanentemente Díaz tomaba medidas arbitrarias y de manera autoritaria. Hasta este momento no hay relación alguna desde la semana pasada, cuando estuvimos en la última sesión en el HCD no hemos vuelto a intercambiar palabras.»

Precisamente, Zunilda Benítez presentó el viernes pasado, 24 horas después de la jornada legislativa, una carta dirigida al presidente del cuerpo Hugo Barrueco, notificando su decisión de alejarse del bloque libertario que conformaba con «Pepo» Díaz para dar paso el monobloque «Libertad».

«La relación con Diaz siempre fue muy tirante. Es una persona con la cual no se puede conversar, no convoca al diálogo, no acepta opiniones ni sugerencias y ya que es el presidente del bloque todas las decisiones pasan por él», señaló Benítez, y agregó que el edil «debería consultar o dialogar, lo que no me dio lugar a trabajar como su compañera del mismo espacio«.

Siguiendo esta línea, la concejal afirmó seguir trabajando bajo el paraguas de La Libertad Avanza, aunque alejada de la conducción de «Pepo» Díaz y recalcó no tener «afinidad con otros espacios por el momento».

Según supo este medio, al saber la situación, el senador provincial y uno de los referentes de La Libertad Avanza a nivel regional, Carlos «Charlie» Curestis, convocó a su despacho a la edil avellanedense, mantuvieron una reunión y aquí «se hablaron de los por menores» de la decisión que tomó Benítez y al concluir el encuentro el propio legislador le agradeció «que siga dentro del espacio».