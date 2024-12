Zárate: Filman a un Fiscal buscando sexo callejero y ofreciendo dinero a hombres

Un polémico video se viralizó en las últimas horas en donde aparece el fiscal titular de la UFI N°7 del departamento judicial de Zárate – Campana, Alberto Gutiérrez, ofreciéndole tener sexo a un joven en la vía pública.

El video lo subió el usuario eeluriidecampana.ok a su cuenta de TikTok en donde se lo puede ver esperando el colectivo en el centro de Campana cuando una camioneta se acerca para preguntarle si conocía ‘un lugar donde tener sexo con hombres’.

Ante esta situación el joven responde que no conoce ningún lugar de esa índole, a lo que el fiscal le aclara que está ‘dispuesto a pagar’ pero la oferta fue nuevamente rechazada. Sumado a esto, habría un segundo video en el que el fiscal le detalla al hombre que tipo de prácticas sexuales busca en concreto.

Este video llegó a los celulares de los trabajadores del departamento judicial de Zárate – Campana y por este motivo el Fiscal General llamado José Luis Castaño decidió abrir una investigación sobre lo ocurrido.

Los investigadores que se encuentran trabajando en el caso no están seguros si esta situación se la puede calificar como delito o como una contravención. Uno de los elementos centrales que ayudarán a determinarlo es la edad del joven al que el fiscal le realizó la propuesta. Si bien el usuario aclara que tiene 21 años, se continúa investigando. Pese a esto, se logró determinar que el auto en el que se trasladaba Gutiérrez era de uso particular, por lo que no era un vehículo del municipio.

El fiscal podría recibir algún tipo de sanción por faltas éticas pero no se trataría de una situación en donde un funcionario cometió un delito.