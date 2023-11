YPF aumentó un 9,75% los combustibles: los nuevos valores

La petrolera aplicó la suba en los precios de los combustibles a partir de hoy. La nafta súper sale 272 pesos y la premium se fue a 318.

La petrolera YPF aumentó desde la medianoche un 9,75% promedio los precios de las variedades de nafta y gasoil, tras expirar el acuerdo firmado entre las petroleras y el Ministerio de Economía en agosto que congeló los valores tras una suba de 12,5% en la semana posterior a las PASO.

La petrolera YPF aumentó desde la medianoche un 9,75% promedio los precios de las variedades de nafta y gasoil, tras expirar el acuerdo firmado entre las petroleras y el Ministerio de Economía en agosto que congeló los valores tras una suba de 12,5% en la semana posterior a las PASO.

También aplicaron aumentos en los combustibles a partir del primer minuto de hoy las estaciones de servicio de Shell, Axion y Puma, aunque esas compañías no informaron aún de manera pública los porcentajes de los incrementos ya aplicados en los surtidores.

De acuerdo con lo informado por YPF, los nuevos precios de referencia vigentes desde hoy en la ciudad de Buenos Aires pasaron a ser de $ 272 para la nafta súper (hasta ayer, $ 248); $ 349 la nafta premium Infinia ($ 318); $ 292 el diesel 500 ($ 266) y $ 398 el diesel premium Infinia ($ 363).

¿Acuerdo de precios?

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó para hoy a los directivos de las principales compañías petroleras para discutir la política de precios que regirá a partir de este mes para los combustibles en el segmento minorista.

La idea es que el incremento esté alineado con el esquema de Precios Justos, señalaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda.

A mediados de agosto, las secretarías de Energía y de Comercio validaron con las petroleras en la semana posterior a las PASO una suba de 12,5% promedio de los combustibles y el compromiso de no mover los precios hasta ayer, 31 de octubre.

Defensa del bolsillo de los argentinos

“En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, dijo esta mañana Massa.

Mencionó, tras una semana de faltantes que aún persisten en algunas bocas de expendio del Conurbano, “de golpe ha podido lograr el abastecimiento en todas las estaciones de servicio”.

Y destacó: “Es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica pero eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos”.