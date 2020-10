Virrey del Pino: Tras asesinato de un chofer de colectivos, compañeros causan desmanes

La protesta de los conductores continuaba esta mañana con un corte total de la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi.

Un chofer de la línea de colectivos 218 fue asesinado anoche en la localidad bonaerense de Virrey del Pino y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretó un paro de colectivos para este viernes.

Compañeros de la víctima manifestaron en una situación que terminó con graves incidentes con la policía, autos quemados y un piquete sobre la avenida General Paz.

El colectivero se llamaba Pablo Flores y era conductor de la empresa Almafuerte. Recibió un disparo en la cabeza cuando manejaba su unidad por la Ruta Nacional Nº3, a la altura del barrio San Javier, dentro de la localidad de Virrey del Pino.

Según trascendidos, los asesinos se subieron al transporte y atacaron al chofer, aunque todavía se intentan dilucidar los motivos del crimen.

La UTA declaró un cese de actividades que empezó a la medianoche de este viernes y afecta por 24 horas a “más de 40 líneas” que circulan por la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires.

El sindicato pidió a “las autoridades el compromiso inmediato y absoluto para brindar la seguridad que necesitan los trabajadores y las condiciones necesarias e imprescindibles para seguir cumpliendo una tarea esencial para la sociedad en medio de esta angustiosa pandemia”.

«No hubo robo, no hubo discusión ni nada. Dos malvivientes desde la calle le dispararon a Pablo Flores», dijo Mariano Mandato, compañero del colectivero Pablo Flores, en el programa «Ruleta Rusa» con Nancy Pazos en la Rock and Pop. «Te roban en todos lados», agregó.

«Hasta que no baje Sergio Berni no nos vamos a mover. No sólo por nuestra seguridad, sino por toda la gente», subrayó el chofer en torno a la protesta que realizan en la General Paz.