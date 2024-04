Viernes 12, 16:30 hs. Trabajadores del INCAA y otros sectores convocan a la puerta del Cine Gaumont

Según informaron desde la Junta Interna de ATE INCAA, este viernes 12 desde las 16:30 hs, convocarán junto a otros sectores de trabajadores a las puertas del Cine Gaumont, donde realizarán una conferencia de prensa y marcharán al Ministerio de Trabajo (Callao 114).

Al respecto, Ingrid Urrutia, Secr. Gral de ATE-INCAA analizó: «Nuestra situación, con 200 despidos que se suman a los miles de otras reparticiones estatales, es desesperante. Indudablemente, el paro anunciado por la CGT para el 9 de mayo obecede a la presión que desde muchos sectores venimos haciendo, exigiendo que las centrales obreras convocaran a parar de forma activo. Pero el 9 de mayo nos queda lejos y no alcanza solo con una medida aislada: tiene que ser el primer paso de un conjunto de medidas escalonadas. Y que no sean para negociar con el gobierno de Milei ninguna ‘Ley Laboral Moderna», sino para reincorporar a todos los despedidos, enterrar el DNU nefasto, la nueva Ley Bases y el conjunto del plan Milei. Ese tiene que ser el propósito».

Por su parte, la diputada porteña Cele Fierro (MST-Frente de Izquierda), agregó: «Este jueves estuvimos junto a una delegación de trabajadores del INCAA, docente de la provincia de Santa Fe y diversos sectores sociales y políticos, participando de la convocatoria y movilización de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución que reclaman salario. Atravesamos un momento de muchas luchas: están los trabajadores del INCAA, de Télam, de la Televisión Publica, de la Radio Nacional, los trabajadores del Banco Nación que enfrentan la privatización, trabajadores despedidos de ANSES en diversas reparticiones, los movimientos sociales, que no reciben hace 4 meses. Todas esas peleas por lugar, no logran revertir la situación. Por eso, hace falta tomar en nuestras manos y construir una potente movilización y paro contundente el 9 de mayo. Pero insistimos, las medidas aisladas no terminan en nada. Para enterrar toda la orientación antipueblo de Milei, hace falta un plan de lucha consecuente para ganar. Y una alerta, importante. No se trata de rosquear o cabildear, como pretende la cúpula de la CGT, una nueva ‘Ley Bases’ no tan mala, como la que ya enterramos en enero. Hay que derrotar toda la orientación antipueblo de Milei. Desde la izquierda y los sectores combativos, vamos a sumar desde la Coordinación Multisectorial un polo independiente para intervenir a fondo el 1° de Mayo, y para hacer este conjunto de planteos».