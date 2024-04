Avellaneda: Denuncian maltrato animal a metros de la comisaría 1ra donde no le quisieron tomar la denuncia a la vecina

Una usuaria de redes sociales, subió un video acompañando su denuncia mediática por el maltrato animal que padece un pequeño perro al que sus dueños lo dejan sin agua, alimento y a la intemperie.

La publicación: este perrito caniche está desde hace 2 días llorando sin agua y comida, a la intemperie, fui a la comisaría y no me toman la denuncia porque no pueden entrar en propiedad privada. Los bomberos me dicen lo mismo. Los supuestos dueños vinieron desp del fin de semana largo, y volvieron a dejarlo. Es imposible rescatarlo porque está en un patio y con una escalera alta normal no se puede acceder. Está asustado y aunque le tires trocitos no los come. La casa es en Colón 625/627 Avellaneda Centro. Si alguien sabe el nro de la fiscalía o mail para denunciarlos. Yo me hago cargo del perrito así no lo llevan a un refugio. Está con este frío afuera. Envío el video. Muchas gracias!

Algunas aclaraciones, para los lectores, la policía debe tomar las denuncias y realizar la correspondiente consulta con la fiscalía, en Avellaneda los casos de maltrato animal tramitaban en la UFI 4 del Polo Judicial de Avellaneda, pero puede intervenir para el rescate la fiscalía en turno si hay riesgo de vida del animal. Lo correcto es que si no le quieren tomar la denuncia en la comisaría, se solicite la presencia del Comisario como responsable y sea este quien explique por qué no hacen su trabajo y si no le toman la denuncia cuando concurra al Polo Judicial puede denunciar el maltrato animal y a la policía por incumplir su función.

Distinto es el caso de los bomberos que solo pueden actuar por pedido de la justicia para colaborar en el rescate.