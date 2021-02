Vidal encabezó un encuentro con dirigentes de Juntos por el Cambio

El intendente de Lanús y referente seccional de Juntos por el Cambio, Nestor Grindetti, fue el anfitrión de un encuentro que reunió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta y a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, junto a legisladores y referentes de los 19 distritos de la Tercera Sección Electoral. Vuelta a clases presenciales, la pandemia y la inseguridad en el Conurbano, fueron los principales temas de agenda.

“Hoy convocamos a Horacio y Maria Eugenia para que nos den su mirada de este momento que vive el país y la provincia de Buenos Aires en particular, hay situaciones que preocupan mucho a los vecinos del conurbano como el avance de la curva de contagios de Covid-19, los operativos de vacunación, la problemática de la inseguridad y la vuelta a clases presenciales”, expresó Grindetti y agregó: “Este equipo de la tercera tiene que estar más unido que nunca para estar cerca de nuestros vecinos, conteniendolos en este difícil momento y tratando de ser un vehículo para la solución de los problemas más urgentes”.

La actividad fue coordinada por el vicepresidente 1° de la cámara de diputados bonaerense, Adrián Urreli y contó con la participación de legisladores, dirigentes y referentes territoriales de los 19 distritos del sur del conurbano que conforman la Tercera Sección Electoral.

Por su parte, la ex gobernadora, Maria Eugenia Vidal, rechazó la posibilidad de hablar de cuestiones electorales y sentenció: ” No hay que desesperarse por las candidaturas. La gente está angustiada esperando las vacunas, está preocupada cuando va al supermercado y ve cómo aumentan los precios, vemos un recrudecimiento de la inseguridad, debemos atender a eso no las candidaturas”.

El encargado del cierre del encuentro fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta quien ponderó la unidad de Juntos por el Cambio ” Estamos unidos, trabajando en equipo, con un nivel de diálogo y participación muy importante, estoy muy orgulloso del espacio político que hemos construido”, afirmó.

“Debemos dejar la política partidaria para el momento de las elecciones y enfocarnos en las preocupaciones más urgentes de los vecinos que son la seguridad, la vuelta a clases, la vacunación”, expresó Larreta y agregó: “Nuestro valor es la gestión y es la capacidad que tenemos para resolver los problemas cotidianos de la gente, ahí debe estar nuestra energía”.