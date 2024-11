Usuarios de billetera virtual: se investigarán a quienes superen este monto

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que reemplazará a la AFIP, será el organismo encargado de controlar las aplicaciones bancarias y otras plataformas digitales que mueven dinero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informó finalmente que habrá un control sobre los usuarios en la billetera virtual a partir de un monto en específico, sin necesidad de investigar la procedencia.

Luego de que el Gobierno anunciara la disolución de AFIP, el nuevo organismo será el que realizará los controles que se registran sobre las aplicaciones bancarias y otras plataformas digitales que mueven dinero.

Según indicaron desde el ente, el objetivo de esta nueva medida es tratar de verificar la legitimidad de los fondos y detectar posibles irregularidades fiscales en las transacciones que se realicen a través de dichas apps. Por este motivo, ARCA determinó que se solicitarán todos los datos de los usuarios que posean saldos mensuales iguales o superiores a los 700 mil pesos a través de cualquier billetera virtual.

Además,se estableció que los ingresos y egresos no justificados que se realicen en estas aplicaciones no deberán superar los 400 mil pesos por operación. De lo contrario, se abrirá una causa para que la persona justifique el origen de los mismos.

El fin de marcar un límite en el monto es garantizar que estos fondos provengan de fuentes legales y que no se trate de dinero que no sea declarado previamente. Según la Resolución General N° 4298, serán las billeteras virtuales, y no los usuarios, quienes deban reportar transacciones, saldos o consumos que excedan los topes establecidos.

Por otro lado, estos montos máximos permitidos se actualizan cada seis meses, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Qué documentos se necesitan para justificar los fondos en la billetera virtual

En los casos de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notifique al usuario vía mail sobre la situación de los movimientos extraños, se deberán presentar los siguientes documentos para explicar los ingresos: