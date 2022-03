Un acuerdo para la Impunidad y el hambre

El acuerdo con el FMI, es la mejor muestra de un gobierno débil, que no evita nada, porque el préstamo es impagable, el fondo no aceptó ninguna baja, da tiempo porque sabe que cuando se venzan los plazos vienen por todo y socialmente esto explota.

Nadie con un mínimo de educación puede considerar que esto es un ACUERDO, es someterse a que el acreedor te someta como quiera.

El gobierno debía hacer lo que hacen los gobiernos en el mundo, enjuiciar y condenar a Mauricio Macri y sus funcionarios involucrados en una deuda ilegal, esta opinión no es política, es fundada en que este tipo de deudas deben pasar por el Congreso de la Nación y no se hizo, además de las condiciones IRREGULARES en que se contrajo la deuda y la FUGA del préstamo que solo aseguró ganancias a los bancos y la rosca financiera.

La deuda se debía debatir y empezar a meter presos como fue siempre en los EEUU o en Europa a los evasores, ejemplo sencillo el proceso a Messi por evasión en España, o alguien cree que Tévez vino a la Argentina porque extraña el país, o Batistuta es patriota y vino a invertir en el campo por la Argentina, no señores, vino porque en Europa los pagos son muy altos, las ganancias que deben pagar rondan el 40% en algunos casos, en la Argentina evaden y van a la justicia por un 3% para bienes locales y un 5% para lo declarado en el exterior, que nunca declaran lo real.

Estos son los que destruyen la economía del país, que los medios no lo informen se entiende porque los dueños de los medios son parte de esos grandes evasores.

Nadie discute que hay que recortar subsidios y eliminar ministerios deficientes y corruptos como el ministerio de la mujer que es caro e ineficiente, por si fuera poco tomó créditos millonarios en dólares sin que a la fecha pueda informar el destino de ese crédito de 300 millones de dólares.

Los magistrados deben pagar ganancias y todos los políticos deberían presentar declaración patrimonial y si no les gusta que no sean políticos, nadie los obliga, pero el 95% de los políticos no pueden justificar su patrimonio, alguien puede confiar en esta CASTA CORRUPTA??Cuando el gobierno se obliga a pagar una deuda impagable le garantiza IMPUNIDAD a Mauricio Macri y su banda, los pone como los buenos a los de la oposición y somete a todos los argentinos de a pie a un guillotina que va a caer implacable.

Solo en la Argentina un presidente que llevó el país a la quiebra puede andar paseando por el mundo, mostrarse sonriendo y opinar sobre el rumbo que debería seguir el gobierno.

Berlusconi en Italia fue preso, y sumó más de una condena por sobornos, corrupción y hasta prostitución de menores, el rey de España se fue al exilio para no terminar en un proceso con una condena por su despilfarro y la familia real perdió millones de dólares en beneficios cuando entendieron que los españoles no querían seguir financiando la vida de reyes de la monarquía, acá no solo no pasa nada, sino que los políticos suelen ser socios en los negocios y solo pelean para los medios y la gilada, pero la que se afanaron no aparece ni la devuelven.

La sociedad está dividida porque de un lado y del otro les gana el fanatismo o unos y el odio a otros por sobre la inteligencia, poco aporte pueden hacer unos u otros porque son muy similares.

No hay salvadores de nada, ni Alberto puede creerse el gran presidente por un acuerdo pedorro y que solo gana tiempo, pero que es impagable, ni la oposición CORRUPTA son los héroes por votar para evitar el default, dejen de subestimarnos basuras, no están evitando nada o a lo sumo evitan que todo explote ahora y ustedes no lleguen a la campaña del 2023, porque esto es una pausa mentirosa, pierdan o ganen, a ustedes y a los inútiles que hoy gobiernan les quedan dos años de llevarse lo que puedan, total muchos como Mauricio Macri poseen mansiones en el exterior, o dónde está Dujovne? en EEUU en una mansión que pocos americanos podrían comprarse con su mismo trabajo, pero él en la Argentina pudo superar a un americano a pesar de fracasar, raro no?

Este gobierno hoy demuestra ser igual de ineficiente que el macrismo, pero con menos huevos que el impresentable de Mauricio Macri, que al lado de Alberto que es Lassie Mauricio es Rambo, pateando al cobarde.

No tenemos futuro, dejen de pelear porque vamos a cruzarnos muchos por la calle y todos igual de pobres, empiecen a pensar que los que no puedan viajar acá la van a pasar muy mal y no van a tener a Mauricio, Patricia y compañía ofreciéndoles comida.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw