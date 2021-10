Trabajadores portuarios llaman a “poner en marcha los puertos”

El dirigente del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), Ricardo Cabrera, aseguró que la actualidad del sector “está bastante complicada” por lo que consideró que “hay que poner en marcha a las industrias” para reactivar el sector y así “generar trabajo genuino”.

“Sabemos lo que no hay, que nos va a costar mucho, pero estamos en ese camino. Nosotros si queremos conseguir trabajo genuino tenemos que poner en marcha los puertos para que la actividad económica y el trabajo pueda generarse. Teníamos flotas de barcos nacionales, teníamos remolcadores y se ha perdido todo, tendremos que empezar de nuevo”, reflexionó Cabrera.

Según un informe anual de la CEPAL, que muestra el detalle de los movimientos de carga en contenedores en los puertos de la región, en el año 2019 nuestro país quedó en el noveno lugar entre otros de América Latina. En esta línea, el dirigente gremial sostuvo que “cuando privatizaron todo” a través del decreto 817 en 1992, comenzó a cargarse todo en contenedores. “Con seis u ocho hombres se cargan todo un barco, dejando a mucha gente desempleada, sin seguridad sin nada. Se trabajan 8 horas y tienen un sueldo acorde, no voy a pecar en eso, pero nosotros necesitamos generar puestos de trabajo”, expresó.

“Queremos que las terminales de los puertos no sean usadas para hacer tremendos edificios para que vengan solamente los que tienen plata, sino que queremos los puertos activos para que todo lo del país se mueva a través de las cargas y descargas de los buques”, reclamó el dirigente.

En este sentido, afirmó que desde la CGT nacional y la CGT de Lomas de Zamora con Sergio Oyhamburu a la cabeza están “detrás de un mismo proyecto”.

“Lo que necesitamos es que nuestra industria se ponga en marcha, necesitamos fábricas argentinas”, observó el representante de los puertos de Buenos Aires y Dock Sud.

“Hay que capacitar al trabajador, con nuevas tecnologías, para que estén a su favor y no en contra para eso queremos la tecnología. En este momento está todo dado para las cuatro o cinco empresas que abarcan todo”, continuó Cabrera y solicitó a los gremios portuarios empezar a “armarse con inteligencia porque lo primero es educarnos”.

De cara al cambio de autoridades de la CGT el próximo 11 de noviembre, expresó que desde la CGT regional lomense están “colaborando para que sea con transparencia”.

“Oyhamburu está trabajando en la mesa con los dirigentes de CGT nacional, porque necesitamos que las provincias se pongan en marcha”, comentó Cabrera.

“Confío mucho en Sergio (Oyhamburú) y en nuestra organización. Nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido para mejorar la vida de los trabajadores y para eso necesitamos trabajo”, analizó, a la vez que aseveró que desde la CGT han hecho “muchas cosas”, aunque, aseguró, a algunos sectores “no les basta”.

“Nosotros no vamos a resolver todo con paro general, queremos que los trabajadores trabajen no estar en las calles. Por más que les demos planes, son paliativos que no sirven. Hay que dar dignidad y desde la CGT luchamos por la dignidad de los trabajadores”, amplió.

“Hoy, que tenemos un gobierno que votamos nosotros, vemos que faltan cosas, pero fueron atravesados por una pandemia, agarraron un país con muchos pobres, sin plata, con hambre. Nos va a costar, pero tenemos que tener paciencia e ir firmes, no podemos esperar, la gente necesita comer”, finalizó Cabrera.