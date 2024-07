Trabajadores del Roca convocaron a una reunión de “Salvemos al tren”

El *local de ATE Sur en Lomas de Zamora* recibió a integrantes de las asambleas barriales de Lanús, Lomas, Quilmes, Berazategui, Varela, Jubilados Insurgentes, docentes, estudiantes de la Unla, Universidad de Lomas de Zamora y la UBA, sectores de trabajadores en lucha como los aeronáuticos de GPS – Aerolíneas Argentinas, delegadas de Cicop e integrantes de la Posta de Salud, y miembros de la directiva de ATE Sur, además de organizaciones sociales y políticas como PTS, PO, IS, MST, NMAS y Mulcs, que se acercaron a partir de la convocatoria realizada por trabajadores de la línea Roca.



La preocupación ante una eventual privatización del servicio y anuncios de miles de despidos y tarifazos cruzó las intervenciones de vecinos, estudiantes y trabajadores, todos ellos usuarios de un servicio indispensable para el conurbano.



“Nos pusimos de acuerdo en organizarnos y luchar para que los trenes no se privaticen, para frenar los despidos, para decir que no vamos a permitir una privatización de los trenes de pasajeros en Argentina. Empezamos una gran campaña en la zona sur con un petitorio, difusión en redes sociales, lugares de trabajo y estudio e innumerables acciones que vamos a hacer este mes y los próximos” explicó *Ariel Somer* de la *Agrupación Naranja Ferroviaria*, relatando así mismo las consecuencias de privatizar los trenes como se vio en la Masacre de Once y otros hechos.