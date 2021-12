Trabajadores de estaciones de servicio siguen con asambleas en reclamo de reconocimiento de horas extras

Desde el sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio aseguraron que continuarán las asambleas como medida de reclamo de mejoras salariales y el reconocimiento de horas extras, aunque informaron que sólo será en 15 espacios ya que gran parte de las empresas acató el fallo que estipula que los salarios de los trabajadores se abonen bajo el convenio 488 .

Carlos Acuña (hijo), secretario general adjunto del gremio, informó que tras una semana de asambleas frente a las estaciones de servicio que corresponden a las cámaras FECRA y CECHA (Shell, Axion y Puma) algunas de las empresas resolvieron la situación, mientras que por parte de otras “no hay ninguna respuesta”.

Los empleados reclaman la aplicación del convenio laboral 488, que postula que deben gozar de un aumento salarial del 16 por ciento en este último período del año y el reconocimiento de las horas extras de los sábados y domingos, con un pago del “100 por ciento por cada hora de trabajo”. Acuña resaltó que un fallo judicial estipuló que este convenio es el que debe atribuirse a todos los trabajadores, pero desde algunas empresas “no quieren reconocerlo y no quieren pagarle a la gente”. Si bien descartó el paro de actividades, anticipó que seguirán realizando asambleas en aquellas estaciones dónde no se respete el convenio y que además se manejarán con la justicia y el Ministerio de trabajo de la Nación.

“Siguen en la misma postura irracional, incomprensible. Quieren que los trabajadores, que el año pasado perdieron contra la inflación vuelvan a perder. Quieren que sigamos entregando nuestros derechos adquiridos mientras ellos se siguen juntando millones y millones y nos dicen a nosotros que no nos pueden pagar las horas extras, es irrisorio lo que está pasando.”

Además, el representante del sindicato denunció que desde las cámaras y petroleras están “presionando y amenazando” a los trabajadores con que van a perder los puestos de trabajo si continúan con las asambleas, además observó que están contratando gente “que no está preparada” para reemplazar a los empleados que se sumaron a la medida.

“Los trabajadores están enojados porque se vienen las fiestas y no nos reconocen lo que nos corresponde. Más allá del aumento, no reconocen lo que la justicia les dijo que tenían que pagar, que es lo más triste para nosotros porque consideramos que por encima de la justicia no está nadie en este país, no estamos los trabajadores, pero tampoco los empresarios, por más plata que tengan”, expresó el secretario general adjunto.

En otra línea, Acuña se refirió a la denuncia que radicó FECRA en contra del sindicato por “bloquear el acceso a la empresa” y aseguró que es “ridícula” y aseguró que “no se obstaculizó el ingreso en ninguna empresa de ningún cliente”.

“Nos denuncian por hacer una protesta legitima que fue expresada en las audiencias el Ministerio de trabajo porque ellos no reconocen los fallos judiciales y después somos nosotros los malos de la película. Me parece que están pateando la pelota para afuera y que están buscando argumentos para no discutir lo que realmente hay que discutir, que ellos no le pagan lo que les tienen que pagar a sus empleados”, recriminó el gremialista.

Por último, el delegado solicitó a los trabajadores “que no aflojen” y manifestó que seguirán con las medidas porque tienen “la razón porque lo dijo la justicia”. Por otra parte, pidió “por favor a los empresarios, que tengan un poco de racionalidad, porque los trabajadores somos los que les generamos sus riquezas”, ya que especificó que por cada 100 pesos de combustible que se vende, un empleado recibe dos pesos de salario.