Tomás Agote, el provocador expulsado de la Cámara de Diputados

a extensa jornada que se mantiene a partir del debate de la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados del Congreso tuvo una de sus primeras polémicas en el recinto pero no puntualmente entre los legisladores, sino a partir de los insultos desde un palco de un empresario invitado contra la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores.

El hombre fue echado del edificio por personal de seguridad tras insultar a los gritos a la legisladora. Se trata de Tomás Agote, CUIT: 20-21963455-3 un empresario cofundador de Patagonia IT Solutions que se define en redes como «un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología», vale aclarar que varios de sus clientes son empresas con vínculos afines al macrismo y los libertarios.

“Soy un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología. Durante los últimos 20 años he brindado consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales”, describe en sus redes sociales.

Además, entre sus posteos se destaca el respaldo al presidente Javier Milei. Precisamente, desde sus redes eligió expresarse y negó haber insultado a la legisladora.

«Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a Myriam Bregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero «Estás confundida» y «Con cuántas PYMEs te reuniste» no son un insulto», escribió.

Más tarde, Bregman, en diálogo con Radio Con Vos, le respondió a ese tuit: «Acaba de hacer un tuit él mismo plantándose como un Romeo que desde el balcón sólo me gritaba dulzuras, algo muy rídiculo», expresó.

«Es un emprendedor de los que trajeron durante todo el debate a exponer, en esas comisiones nos agredieron. Yo creo que el patoterismo que han demostrado desde (José Luis) Espert a sus invitados tiene que ver con que no quiere que denunciemos, cuando él me empezó a gritar yo estaba denunciando que Milei dijo que había valijeros comprando voluntades, habló de coimas. Yo dije que no se puede estar discutiendo esta ley con esas acusaciones. Ahí me empezó a insultar y agredir con una actitud impune así que me gustaría saber quién lo invitó al recinto», manifestó.

El expulsado estaba en el palco de Comité PEP (Pymes emprendedores y Productores) que nuclea a empresarios de todo el país. Quienes se encontraban allí aseguran que la persona se coló y que no saben quién es.

Los insultos del hombre demoraron las exposiciones en el inicio de la sesión especial, cuando tenía lugar el bloque de las cuestiones de privilegio. Una vez finalizada la participación de Bregman, Agote la insultó y le hizo gestos amenazantes, generando una fuerte polémica.

«Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando», le dijo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Luego del escándalo, el hombre fue retirado del recinto por personal de seguridad por orden de la Presidencia.

«¿Quién es el patotero que trajeron a insultar desde los balcones? Será uno de los valijeros? ¿ O alguno de los que pago las coimas?», afirmó el diputado del FIT Nicolás del Caño.

Al principio, Martín Menem pidió continuar con el debate, pero ante los reiterados reclamos de legisladores, debió proceder a echar a Agote del Congreso, quien se retiró sin resistencia acompañado por agentes de la Cámara y por los diputados Romina Diez y Alejandro Bongiovanni.