Tapalqué 1621, cuando la impunidad se te sube a la cabeza

Una obra irregular en Avellaneda, en el barrio de Gerli cuenta con la complicidad de algún funcionario municipal, esa cuota de corrupción e impunidad se le sube a la cabeza a la dueña del terreno que decidió construir una vivienda multifamiliar, se cree que puede hacer lo que se le antoje y el resto que se joda.

Desde las molestias que generan los ruidos, la suciedad y los gritos de una obra al resto de los vecinos, que se pueden entender y hasta tolerar dentro de lo razonable, hay personajes como esta señora, que se adueñan de lo público y no se preocupa en tener una buena convivencia.

Que estés en obra no implica el ensuciar la calle y dejar materiales sobrantes en la calle para que el paso de los vehículos lo desparramen y terminen ensuciando todo a su alrededor, no es algo necesario quemar basura para pagar menos volquetes, como es de buen vecino no dejar el volquete donde incomodes a otros si hay lugar a centímetros, como no es necesario que trabajen con música a alto volumen o insultarse a los gritos los albañiles, digo no piensan que puede haber niños alrededor?.

Como si fuera poco, a las irregularidades en los controles municipales hay que agregar las de la UOCRA, que lejos de cuidar a los obreros permite obras donde trabajen en condiciones irregulares, sin las medidas de seguridad obligatorias y mínimas, dejando al trabajador librado a su suerte.

Poco se puede esperar de respeto de los obreros, si quien los contrata no respeta ella a los vecinos y en el colmo de la estupidez y soberbia del medio pelo, la ridícula cree que haciéndose ver filmando o fotografiando a quien la expuso como lo que es puede generar algún temor.

Señora, usted es el monumento a la corrupción y el mal vecino, cree que uno se puede asustar por sus tontas acciones?

Bueno nada, me ha dado tanto miedo que yo también le tomé fotos y esperé a qué se acerque a decirme algo si tiene algo para decir, pero no, prefirió como los cobardes esconderse en su auto Toyota patente AB129ZV y las publico para que todos sepan que clase de persona es usted, que por lo visto se caga en los trabajadores y su seguridad, porque solo le preocupa usted.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw