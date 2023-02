Tandem Technology, acoso y ¿estafa?

En la Argentina, las grandes empresas además de brindar un servicio de regular a malo, suelen reclamar deudas inexistentes cuando cliente da de baja su servicio, suelen demorar meses en proceder a la baja en los que siguen facturando e incluso habiendo el cliente cancelado toda deuda y ya sin servicio, pretenden seguir cobrando aduciendo un cierre o un pendiente, en criollo, esa «avivada» no es otra cosa que una estafa.

Lo grave es que desde el Estado los organismos que se supone deben controlar y cuidar a los consumidores, parecen no enterarse de estas cosas y solo se ocupan ante un reclamo puntual de resolverlo y que todo siga igual, es decir, miles siguen padeciendo los intentos de un cobro que no corresponde, cansados de reclamar, de perder tiempo y de sentirse acosados por las empresas corruptas que aún sabiendo que sus acciones rozan lo ilegal las llevan adelante, como el caso de Tandem Technology cobradora del Grupo Movistar.

Tandem Technology

Un poco sobre esta cosa que llaman «empresa», Tandem Technology SA CUIT 30-70760327-1, 25 de Mayo 596 Piso 5to Ciudad de Buenos Aires C1002ABL, T: 5274-5600 / F:5276-9080, info@tandemtech.com.ar, registra en redes sociales y grupos de consumidores miles de denuncias por sus maniobras de acoso, donde incluso pagando la deuda reclamada y que no correspondía, siguieron insistiendo con llamados, mensajes y mails, a falta de controles, los empleados de esta «cueva» al estilo call center continúan tratando de pescar pagos y así aumentar sus comisiones y mejorar sy scoring interno buscando ascensos.

Quienes son los responsables,

Presidente: Roque Luis Cassini. CUIT- 20-07823003-8

Vicepresidente: Roque Diego Cassini.

Director: Esteban Rauch. Directora Suplente: Patricia Cassini.

Director Suplente: Ernesto Leandro Cassini.

Incluso los muy caraduras se presentan en su página como una empresa con valores tales como, VERDAD, HONESTIDAD, COHERENCIA, RESPETO, COOPERACIÓN.

Bueno señores, no tienen nada de eso, acosar a ciudadanos aún a sabiendas que no corresponde el reclamo, no atender los teléfonos, no tener un RESPONSABLE de la empresa que se ocupe de no acosar y extorsionar a quien nada debe, habla muy mal de la transparencia de la empresa.

He tratado de contactarme con uno de los mencionados responsables y nunca están disponibles, así que seguiré investigando la conducta ilegal y buscando denuncias para exponer que son un engaño incluso para sus clientes.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

