Sturzenegger diseñó un nuevo sistema de compra de alimentos, tras el escándalo en Capital Humano

El asesor presidencial y posible futuro integrante del Gabinete presentó un esquema de contratos contingentes con el sector privado en reemplazo del acopio de parte del Estado. Mientras el Gobierno despega a Pettovello de las denuncias por no entregar alimentos destinados a comedores. La Justicia allana los galpones de Buenos Aires y Tucumán.

Mientras siguen los coletazos en el Gobierno nacional por las denuncias contra el Ministerio de Capital Humano por no hacer entrega de alimentos almacenados a comedores, el asesor presidencial Federico Sturzenegger anunció «un sistema alternativo» que involucra al sector privado y relega el rol del Estado en la compra de alimentos en contextos de emergencia.

Este domingo, el economista -que según se anunció se incorporaría en breve al Gabinete- publicó en su cuenta de X una serie de mensajes en los que detalla el mecanismo que diseñó «a pedido del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello», con el que busca «modernizar» la ayuda que el gobierno brinda en situaciones de emergencia, que hace actualmente de forma “ineficiente y cara”, según manifestó.

En este nuevo sistema de acopio previo por seguros, según detalló Sturzenegger, «no se compran los bienes, sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes” y realizó una comparación con el sistema financiero: «En jerga financiera es un call».

En esa línea, el asesor explicó: “Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia. El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock”

«Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito», continuó Sturzenegger, que suena para ocupar un cargo oficial dentro del Gabinete de Milei.

El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema p/lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente @JMilei y la Ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2024 Para facilitar su comprensión, Sturzenegger comparó el sistema que diseñó para proveer alimentos en contextos de emergencia con la adquisición de repuestos para un auto o contratar un seguro.



«Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito», equiparó para argumentar los beneficios de la propuesta que le llevó al Presidente y a la ministra.

«Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer», continuó con el ejemplo de los repuestos de un vehículo.

«Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados», completó Sturzenegger a modo de crítica del mecanismo que actualmente rige en la gestión de gobierno nacional.

Este anuncio se da en plena reestructuración de la administración libertaria motorizada por Javier Milei, tras el recambio en la jefatura de Gabinete, que provocó la salida de Nicolás Posse. En ese sentido, el presidente hizo explícito su deseo de incorporar a Federico Sturzenegger en un ministerio que se presume estaría orientado a tareas de desregulación económica.