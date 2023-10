Sofía Clérici dio explicaciones sobre el viaje de lujo con Insaurralde

Luego del escándalo que llevó a la renuncia de Martín Insaurralde, la modelo dio detalles sobre el viaje a Marbella con el que hizo pública la relación. Más tarde, volvió a referirse acerca del origen de sus extravagantes regalos. «Siempre tuve novios adinerados», ratificó.

Sofía Clerici usó sus redes sociales para dar explicaciones este domingo sobre su lujoso viaje a Marbella, con el que reveló su vínculo con Martín Insaurralde. Luego del escándalo que se desató, el funcionario presentó su renuncia como jefe de Gabinete de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires.

Clérici se mostró muy ofendida por las repercusiones de las publicaciones que hizo, etiquetando a Insaurralde. «No dejan vivir en paz, qué mal está la gente», expresó y luego compartió comentarios de apoyo de sus seguidores.

Finalmente, con el escándalo ya desatado a nivel político y el costo que contrae para todo el espacio de Unión por la Patria por las críticas sobre gastos desmedidos, la modelo, influencer y emprendedora dio su versión de los hechos.

Eligió nuevamente las redes sociales para comunicar su parte de la historia, a la vez que volvía a pedir: «ocupénse de sus vidas».

Antes de las explicaciones, aclaró que hablaría sobre el tema porque «a la gente le encanta hablar por hablar sin saber».

Aseguró viajó a Marbella sola, para visitar a su hermana, que vive en el lugar.

Sin mencionar a Insaurralde, agregó: «luego me fueron a visitar».

«No tiene nada de malo que una persona de la Política se tome vacaciones cortas«, agregó para defender a su enamorado.

La modelo también habló sobre los lujos que compartió en sus redes sociales, como el yate con el que paseó por el Mediterráneo en Marbella, las carteras de primerísimas marcas y el Rolex.

Sobre el barco, afirmó que pertenece a un amigo de su hermana, quien se los prestó por un día entero para navegar.

Con respecto a los lujosos accesorios que ostenta en sus publicaciones, también tuvo respuesta: «las

cosas que tengo como carteras, relojes me lo compre solita para que sepan».

Luego de su primer aparición en redes tras el escándalo, la modelo volvió a pronunciarse en la tarde del domingo. Pero esta vez escogió la red social X.

«Infórmense bien, mis años pasados ,antes de conocer a Martín , siempre tuve mis cosas de valor: carteras ,alhajas etc ,trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados ,no políticos justamente… nadie puede decir de Mi que lo que tengo me lo dio tal Persona..no hay pruebas«, aseguró.

De esta manera, Clérici volvió a explicar cuál es el origen de los extravagantes regalos que exhibió durante su viaje con el exjefe de Gabinete bonaerense.

Las imágenes conocidas este sábado, además de desatar duras críticas en la oposición y en la opinión pública, confirmaron además la nueva relación del funcionario, que a mediados de año se separó de la también modelo y conductora de televisión, Jéssica Cirio, que fue su pareja por más de 10 años y con quien tiene una hija en común.

A través de su cuenta de Instagram, Clérici mostró a Insaurralde posando en el interior de un lujoso yate, junto a una bandera de Portugal y un vino espumante para la ocasión. También compartió costosos regalos en sus historias, en el contexto de la estadía en Marbella, ubicada en el Mediterráneo español.

La modelo, que cuenta con más de dos millones de seguidores en sus redes, saltó a la fama hace más de una década, cuando fue relacionada con Alejandro Fantino en 2012, rumor que afectó la relación del periodista con su entonces esposa, la actriz Miriam Lanzoni.

Desde entonces, se mantuvo en la escena mediática con altibajos y llegó a ser contratada por la cuestionada revista Playboy, para posar y encabezar varias de sus tapas. Esos trabajos le facilitaron, en 2015, participar de un videoclip del cantante de bachata, Romeo Santos.

Dos años más tarde, en 2017, Clérici volvió a quedar en el medio de la escena luego de ser vinculada con el ex candidato presidencial y actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Aquel episodio llevó a la modelo de nuevo a los principales programas de espectáculos.