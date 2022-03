Silvia Süller acusó a un policía por violencia de género: “Me dio una patada y me empujó”

La mediática reveló entre lágrimas que tuvo un “touch and go” con un oficial de la Ciudad y él la violentó en varios aspectos.

Silvia Süller contó el calvario que vivió durante sus tres meses de relación con un policía de la Ciudad. “Voy a hacer la denuncia”, adelantó durante una entrevista que le hicieron en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

Según su testimonio, el oficial de nombre Jorge la violentó de diferentes maneras: lo acusó de psicópata, mentiroso, golpeador y hasta de borrarle el contenido de su teléfono celular.

“Es un psicópata, no sé cómo explicarles”, empieza su relato Silvia Süller,un tanto descolocada. “Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos”, contó sobre cómo fue que se conocieron.

“Estuvimos tres meses, no tuvimos nada. Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada”, aclaró. A la mediática se la puede ver angustiada por la situación violenta que vivió con este hombre.

“El martes me borró todo lo que tenía en el teléfono”, reveló Silvia, quien sentía cierta protección al tener los chats con él guardados. Pero ya no están más: “Las fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron… perdí todo eso”, dijo casi entre lágrimas.

En ese momento, tuvieron un forcejeo en el que ella intentó recuperar su celular. “Me dio un golpe que me dejó una marca. Él me empujó contra un mueble, mal”, confirmó Silvia. Y agregó: “Y yo que soy tan blanca, me dejó con moretones. Me dio una patada y me empujó”.

“Él es Oficial de la policía de la Comuna 1. Su vida es toda una mentira. No entiendo”, expresó. “Llamé a la mujer, Luciana, para decirle todo lo que había pasado. Él nunca me dijo que era casado. Aunque tampoco sé si está casado. Me enteré que tiene un hijo de 18 años. Voy a hacer la denuncia”, aseguró antes de quebrarse en vivo.

“Lo que me hizo, la va a pagar. Soy rencorosa y vengativa”, dijo. Además, se refirió al caso de Silvio Soldán y Giselle Rímolo: “Chicos, si la Rímolo me llevó 30 años y a Soldán lo mandé en cana… ¿A ustedes les parece que lo voy a dejar pasar? No”.