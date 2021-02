Sergio Berni y el circo de la seguridad

Luego de un largo silencio por parte del Ministro de Seguridad Sergio Berni, mientras las pantallas de los medios y las redes se inundan de videos de ciudadanos víctimas de delitos violentos, principalmente robos cometidos por motochorros o delincuentes que circulan en grupo en autos, Berni se corrió.

A esta altura donde todos reclaman que hagan algo con la inseguridad, un «soldado» no huye por más que el refrán dice que soldado que huye sirve para otra guerra porque en esta guerra los costos son vidas.

Con más de un año de gestión, Sergio Berni a demostrado a la fecha que el cargo de ministro de seguridad le queda muy grande, no se trata de jugar al militar y dar órdenes de régimen cerrado para los medios, ya sabemos que sos Teniente Coronel, pero te olvidas que tu jerarquía es del escalafón profesional, es decir, sos más médico que militar.

Pretender que la fuerza de seguridad más grande del país, puede ser tu tropa es muy ambicioso, de hecho, la Policía Bonaerense siempre fue rebelde a las conducciones del tipo militar, ya antes pasó Aldo Rico por el mismo cargo, cometió los mismos errores y se fue del cargo antes de tiempo con una de las peores gestiones.

Obvio que Berni tiene una oratoria superior a la de Aldo Rico, pero eso no lo hace mejor ministro.

El principal problema de Berni, es que no puede consolidar un liderazgo en la policía y que se a rodeado de asesores que no tienen la menor idea de lo que es trabajar en mejorar la seguridad, cuando ciertos problemas son de una solución a corto plazo, pero requieren trabajo y control, algo que no tiene esta gestión.

Es indudable que algo no funciona en la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal a cargo de Sebastián Fernández Ciatti, con quien Berni trabajó cuando era el secretario de seguridad de la Nación, a pesar de los años, Ciatti no aprendió mucho por los resultados en cuanto a la prevención de los delitos.

Hoy por San Vicente, Berni junto al intendente Nicolás Mantegazza, participo de la entrega de 14 nuevas patrullas que en palabras del ministro serán para reforzar el patrullaje y mejorar la prevención.

O Berni es muy ingenuo o ya no le preocupa decir cualquier pavada, cualquier con conocimiento del trabajo policial, sabe que en un mes de esos 14 móviles estarán patrullando con suerte 10 por distintos motivos.

La inseguridad no se mejora corriendo detrás del delito o con patrulleros que solo den vueltas, gastando combustible y que se rompen por el mal uso, la prevención es adelantarse al delito, es quitarle las herramientas que hacen que el delito sea un buen negocio.

Señor Sergio Berni, no siente un poco de vergüenza cuando ve los videos de los ciudadanos robados, golpeados y asesinados?

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw