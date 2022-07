Sebastián Vinagre el gran hipócrita

Hay políticos que deberían seriamente pensar en el retiro, porque si bien se sabe que en su mayoría prometen lo que no van a cumplir y así repetirán las promesas con nuevas excusas, todo tiene un límite, Sebastián Vinagre es sin dudas el máximo exponente de los hipócritas de élite o el más guasón en subestimar la inteligencia y la memoria de los vecinos.

Sus campañas políticas me recuerdan mucho al «coyote» y sus tontas trampas, una persona pública debe tener como principio el medir sus dichos y más aún lo que publica, porque no vaya a ser que termine esclavo de sus palabras.

Ignoro quien asesora a Vinagre, pero si hay algo que queda en evidencia es que debe ser algún irresponsable que solo le interesa cobrar por un trabajo que deje contento al guasón de Avellaneda, sin cuidar su imagen.

Esa frase oportunista y carroñera a horas del disparo que recibió el concejal Sanazi de su coalición política, para agitar el «cuco» de la inseguridad con la frase «SIN SEGURIDAD LOS PRESOS SOMOS NOSOTROS» lo deja en evidencia de su poca inteligencia para la política.

¿Puede Sebastián Vinagre enumerar sus presentaciones reclamando mayor compromiso a los fiscales?, estimo que no ignora la curiosa situación de que desde hace años los fiscales hacen un uso abusivo de la excarcelación de los aprehendidos por la policía, entonces lo que ocurre es una «puerta giratoria» que solo perjudica a los vecinos que terminarán siendo víctimas de delincuentes que van a reincidir.

El otro tema del que Vinagre no habla pero conoce muy bien es el del narcomenudeo en Avellaneda y del narcotráfico, por un lado hay puntos bien conocidos donde se vende drogas con total impunidad, que tienen de clientes a algunos de los colaboradores de Juntos por el Cambio, así como Vinagre es un cliente habitual y nocturno de un comercio que los vecinos de Avellaneda se han cansado de señalar como de venta de drogas y generador de disturbios, si no lo sabe que le pregunte a su amigo Marcelo Frecha queha publicado algunas cosas y otras las dejó en el correo guardadas.

Solo un ignorante o mentiroso, que se ponga en el lugar que le quede mejor, puede creer que la inseguridad se combate sin justicia y sin combatir la venta de drogas.

Vinagre no es un tipo inocente como no lo son varios de su espacio político, tienen la oportunidad histórica de hacer propuestas serias, concretas, pero eligen las rosca política donde juegan al digo pero no relato, si no saben caminen y si no caminan busquen gente que los asesore y no aduladores que les dicen así están bien porque no lo están, son un circo que no causa gracia a nadie.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw