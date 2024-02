Sandra Panizza la empresaria de la salud anti sindical

La Dra. Sandra Viviana Panizza, CUIT 27-14774816-2, es una empresaria que si bien frente a la AFIP, se encuentra registrada como Monotributista categoría H, administra las Clínica Nuestra Señora de la Dulce Espera en la calle Gra. Ferré 521 de la localidad de Sarandí, Avellaneda y la Sanatorio San Juan de la calle Av. Hipólito Yrigoyen 5132 del partido de Lanús.

En su momento por el año 2014, paso a sonar en todos los medios su nombre debido a una serie de denuncias por fallecimientos de bebés en la Clínica de la Dulce Espera, fue tanta la presión de los padres que los medios no pudieron ignorar los reclamos y se vieron varias marchas pidiendo justicia, acorralada Panizza tuvo que realizar modificaciones en el plantel médico y contratar a Fernando Burlando para que le brinde además de asesoramiento jurídico el apoyo de sus contactos en los medios para «limpiar» el nombre de la clínica a sabiendas que lo judicial se podía manejar pero la memoria era otra cosa.

Lo ocurrido en la clínica tuvo distintas derivaciones, incluso varios concejales de Avellaneda que votaron ante los padres para investigar las denuncias, luego se presentaron buscando un acuerdo con Panizza y no eran justamente los oficialistas los más insistentes.

Panizza que nunca había hablado con los medios sobre el tema, siempre sostuvo de forma convincente su inocencia y desconocimiento de lo que se denunciaba, incluso dijo que le hubiera gustado tener un diálogo con los familiares para conocer su caso y explicar lo que ella conocía, aunque eso es otra historia.

Posteriormente la clínica dejó de recibir denuncias similares y comenzó a no atender pacientes complejos derivándolos a otros centros de atención para no volver a enfrentar denuncias y las pocas que tuvieron no trascendieron a los medios por ser casos aislados.

Recién con la Pandemia y el COVID-19 volvieron a los medios por denuncias de empleados que llegaron al Partido Obrero donde además se denunciaba explotación laboral por la cantidad de horas de trabajo y las malas condiciones laborales, falta de insumos para trabajar y atender a las pacientes correctamente y controles policíacos con seguimientos de cámaras y medición de tiempo en ir al baño, situación que también fue desmentida por el director médico de ese momento.

Pero si algo siempre estuvo presente son los reclamos de los trabajadores, incluido el personal médico, quejas por mal pagos, denuncias de conductas anti sindicales tales como imposibilidad de delegados electos por los trabajadores y falta de representación del A.T.S.A, que conduce Héctor Daer, estos hechos también han sido publicados por los medios de prensa del PO y de Izquierda Unida.

Ahora que el nuevo gobierno de Javier Milei propone flexibilizar las Leyes laborales, los empleados vuelven a estar en alerta a sabiendas que Sandra Panizza no tiene ningún problema en suspender o directamente suspender a los que hayan expresado algún reclamo aunque sea verbal, ya que en las clínicas se promueve lo que podríamos denominar «delación» como una forma de ganar méritos.

Lo concreto es que no hay dudas de que Panizza es una hábil empresaria más que una médica de vocación, mientras a sus proveedores y empleados durante el 2023 les decía que no podía pagar más o a tiempo por falta de pago de las obras sociales, esos ahorros los invirtió como decían antes «en ladrillos», por eso el 31/10/2023, constituye la sociedad denominada GRUPO MSS.A. del rubro inmobiliario, de la que Panizza es presidente y Marcelo Horacio Bea CUIT 20-32865566-8 el vicepresidente, quien viene de ser gerente de FARBEA S.R.L una importadora de productos médicos.

Conclusión, si te despiden no te dejes engañar en eso de que NO HAY PLATA, si así fuera no podría pagar las expensas del exclusivo complejo Torre Norte en Puerto Madero.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw