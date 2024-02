Sanatorio San Juan, el sanatorio antisindical

Solo en la Argentina puede pasar que un sanatorio cuyos trabajadores denuncian malas condiciones laborales y conductas antisindicales de la dueña, tenga como clientes a distintos sindicatos, sería muy interesante conocer qué explicación pueden dar los sindicatos que avalan la explotación laboral.

El Sanatorio San Juan se encuentra en la Av. Hipólito Yrigoyen 5132, Remedios de Escalada, partido de Lanús y forma parte de las clínicas y consultorios que posee la Dra. Sandra Panizza, quien se hiciera conocida por una serie de marchas y protestas en la Clínica de la Dulce Espera en Sarandí, Avellaneda, luego de una sucesión de fallecimientos de bebés.

Desde la mitad de la pandemia, trabajadores de la Clínica de la Dulce Espera y del Sanatorio San Juan, vienen reclamando mejores condiciones laborales y mejores sueldos, denuncian también que no se les permite elegir libremente a los delegados y que existe una complicidad entre el sindicato de trabajadores de la salud que conduce Héctor Daer y la dueña de los centros de salud que curiosamente posee varios sindicatos como clientes.

A continuación detallamos algunos de estos sindicatos que al parecer no les importan las condiciones laborales de trabajadores que no son de su gremio, algo insólito y que solo ocurre en la Argentina, ¿desconocimiento o corrupción?. Y otros clientes que ofrecen un lugar donde los propios empleados denuncian no contar con los elementos necesarios para una buena atención.

OSPROTURA Obra Social Profesionales de Turf atencion@os-osprotura.com

MEDICALS Medicina para todos atencionsocios@medicals.ar

O.S.P.C.yD. Obra Social del Personal de Carga y Descarga

OSYC Obra Social Yacimientos Carboníferos osycredes@gmail.com

OSUTHGRA Obra Social Trabajadores del Turismo Hotelero y Gastronómico de la República Argentina info@uthgralomas.com

OSPFESIQYP Obra Social del Personal de la Federación de Sindicatos de la Industria Química y Petroquímica de la República Argentina info@ospfesiqyp.com.ar

OSMEDICA Obra Social de los Médicos

MGN SALUD autorizaciones@mgnsalud.com.ar

SANCOR SALUD

VIA SANO SALUD

PLAN MEDICOS atencionalsocio@planmedicossj.com.ar

CARESALUD

OSCO SALUD

OSSACRA Obra Social de la Asociación Civil PRO Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina

OSTRAMEN Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y Los Hipódromos de Palermo y San Isidro

OSME Obra Social del Ministerio de Economía cab@osme.org.ar

Así que consulta si en la cartilla de tu obra social o prepaga te ofrecen el Sanatorio San Juan o la Clínica de la Dulce Espera, estás advertido.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw