Salcedo: «No puede haber más demoras en ser convocados por trabajo»

El Secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, volvió a reclamar al Ministerio de Trabajo bonaerense la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, habida cuenta de la sostenida pérdida de poder adquisitivo del salario frente a la inflación reinante.

«Ayer el Indec difundió el porcentaje de la inflación registrada en mayo, el cual alcanzó el 3,3%. Ya acumula 21,5% en lo que va del año. Esto demuestra lo que UDOCBA advirtió al no firmar el acuerdo paritario: el aumento ofrecido por el gobierno bonaerense no alcanza para compensar la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Ya veníamos con un deterioro del 20% después de los años de Vidal, y ahora no conseguimos ni empatarle al índice de precios», afirmó el dirigente.

Alejandro Salcedo explicó que le compete al Ministerio convocar a las partes toda vez que una de ellas lo solicite, tal como lo hizo el FUDB el pasado 9 de junio. Hasta ahora la cartera laboral no ha respondido a esa solicitud.

«Es necesario analizar de manera urgente el estado de situación y encarrilar las negociaciones hacia un recupero salarial. No es una novedad si digo que el salario no alcanza, ante la escalada de aumentos. No podemos esperar hasta agosto cuando se cobre la segunda parte de los tres tramos de aumento previstos, porque ya quedamos debajo del nivel de inflación», señaló Salcedo.

Prensa UDOCBA