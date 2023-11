Roger Waters puso en duda la matanza de Hamas en Israel: “Hay algo muy sospechoso en eso»

El artista volvió a generar controversia por sus declaraciones relacionadas con el grupo islamista y los acontecimientos del 7 de octubre. “Israel inventó historias”, aseguró.

Roger Waters cuestionó la responsabilidad de Hamas en la matanza de civiles en Israel, sugiriendo que aún no está claro si fueron ellos los responsables.

“¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, afirmó el cantante.

Señaló que, en su opinión, la resistencia a la ocupación desde 1967 es justificada tanto legal como moralmente.

Además, desacreditó los hechos sobre actos de violencia, incluyendo la decapitación de bebés, y sugirió que la narrativa oficial podría tener fallos.

El británico agregó que no «sabemos si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11″.