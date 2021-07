Respuesta de trabajadores despedidos a la empresa Edesur ante los cortes de luz

Comunicado de prensa

Edesur publicó en sus redes oficiales una campaña difamatoria contra los trabajadores de EMA servicios, tercerizados y ahora despedidos en plena pandemia. Nos vemos obligados a responder y aclarar a los usuarios que de ninguna manera somos responsables por el pésimo servicio que sufren los usuarios. Los cortes de luz se deben principalmente a la falta de inversión, la falta de personal de mantenimiento y otras áreas técnicas y administrativas. Con tarifas impagables, reiterados cortes de suministros, baja tensión, accidentes laborales y un servicio pauperizado que a la vez sufrimos como trabajadores y usuarios. Edesur se da el lujo de despedir a trabajadores calificados por la propia compañía dejando a 60 familias en la calle.

Estábamos reunidos en las puertas de los obradores de Edesur en busca de respuestas, pero en su comunicado, la empresa llama a las fuerzas policiales para que nos repriman. Como ya pasó en la movilización que hicimos en el Puente Pueyrredón, donde varios de nuestros compañeros fueron gravemente heridos por la policía, fisurándo la costilla a uno y abriéndole la cabeza a otro que fue atendido de urgencia en el Hospital Fiorito. Agraviando y lastimando a trabajadoras y trabajadores de la primera línea en el combate contra el Covid-19 como las y los esenciales de la salud, ferroviarios, familias que pelean por tierra y vivienda y docentes que nos acompañaron.

«Nos dicen activistas» pero somos los trabajadores que no paramos de trabajar durante la cuarentena más dura, éramos esenciales y ahora nos tratan como descartables. Tendríamos que seguir atendiendo los reclamos de los usuarios populares que en esta época del año sufren los cortes de luz en medio de la ola polar. Atendimos durante el peor momento de la pandemia electrodependientes, hospitales, reponiendo el servicio en los barrios más carenciados. Dejaron a 60 familias en la calle por exigir que nos reconozcan como trabajadores de la energía. Llevamos al ministerio de trabajo pruebas contundentes de las tareas que realizamos. Demostramos el fraude laboral en el que incurren las empresas Edesur y Ema inscribiendonos como trabajadores de la construcción para pagar menos salario y evitar cargas sociales. El Ministerio de Trabajo de Alberto Fernandez no nos dio ningún respaldo, nos maltrató y nos mandaron a la justicia. En el Ministerio de Energía tampoco nos dan respuesta. Funcionarios que en campaña electoral se llenaban la boca contra Edesur y los tarifazos hoy no nos atienden el teléfono.

Llamamos a los trabajadores de planta permanente que nos acompañen en la exigencia al sindicato de Luz y Fuerza para que se pongan al frente de este justo reclamo. A los usuarios populares que sufren los tarifazos y cortes de luz, a las fábricas recuperadas que sufren las amenazas de corte de suministro por tarifas impagables y a las organizaciones sociales y políticas a acompañarnos en esta lucha para recuperar nuestra fuente de trabajo, contra los despidos, la precarización laboral y por un servicio de calidad que no garantizan estos empresarios que solo piensan en sus ganancias.

Nosotros somos trabajadores, pero también somos vecinos y padecemos el servicio eléctrico por eso junto a ellos exigimos Basta de tarifas impagables

Por la recuperación de un servicio de calidad para el pueblo laborioso

Reincorporación y pase a planta permanente

https://www.edesur.com.ar/novedades/edesur-denuncia-bloqueos-impiden-salir-a-las-cuadrillas-y-afecta-el-servicio/?fbclid=IwAR0qof1fbn10EVA-R161LURXgAhY93IuWnwWWoyG1dTSZ5al4koeTN1Yk5w

CONTACTOS EMA EDESUR

Diego: 1135631421

Matias: 1131475471

Richi: 1127092734