Quilmes: Fuerte descargo de la concejal libertaria «Este apercibimiento me importa un carajo»

La edil Estefanía Albasetti habló luego de que el Concejo Deliberante de Quilmes la sancionara por los disturbios que sucedieron en octubre, cuando vecinos reclamaron contra la inseguridad en el recinto.

Luego de que el Concejo Deliberante de Quilmes aprobara la sanción de apercibimiento, la concejal de La Libertad Avanza, Estefanía Albasetti, hizo su descargo a través de las redes sociales. “Yo me paré y aplaudí con ellos y antes de eso los recibí en mi oficina razón por la cual ahora el Concejo Deliberante me puso un apercibimiento que resultó ser votado por todos los concejales menos por el concejal Diego Buffone”, comenzó el relato.

“A pesar que durante todo el año los concejales que nos animamos a tomar la palabra en contra de la gestión de Mayra Mendoza fuimos insultados, abucheados y agredidos por gente que entraba al recinto para hacernos callar”, afirmó la libertaria en un video que publicó en sus redes.

“Este video es solo para que sepas que este apercibimiento me importa un carajo, que voy a seguir apoyando a los vecinos y que voy a estar presente siempre en cada reclamo vecinal por seguridad, por limpieza, por cualquier gestión municipal de las que están abandonadas y por las cuales estamos reclamando hace tanto tiempo, yo estoy con vos, porque vos me votaste, porque vos me elegiste para defenderte, y ni siquiera todo un recinto del Concejo Deliberante levantando la mano en mi contra me van a frenar”, continuó Albasetti.

Y agregó: “Y por si a alguien le queda alguna duda no me arrepiento, volvería a levantarme y aplaudir con los vecinos en el cacerolazo pidiendo seguridad porque por la seguridad la gestión de Mayra Mendoza ni los concejales que levantaron la manito hicieron nada, ni antes, ni después del cacerolazo”.