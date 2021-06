Quilmes: Familiares piden justicia por colectivero asesinado en Bernal

La familia de Walter Javier Gauna, un colectivero de 50 años asesinado de un balazo en el cuello el viernes 18 de junio último en Bernal, partido de Quilmes, pide la detención de los culpables. “Tienen todos los datos, pero no los detienen”, aseguró su sobrina.

Walter Gauna era padre de cuatro hijos y estaba casado hace 27 años. Vivía en el barrio Santa María, en Monte Chingolo, partido de Lanús. Había empezado a trabajar como chofer para una aplicación de viajes hace muy poco.

El viernes 18 de junio, alrededor de las 21, llevó a unos pasajeros hasta Bernal y cuando regresaba en la esquina de la calle Comandante Franco y Aldo Emir Jofre (calle 168), lo mataron.

Bárbara, una sobrina de la víctima, explicó: “No hay detenidos. Hay pruebas, testigos y cámaras de seguridad presentadas por la fiscal, pero el juez dice que no son pruebas suficientes y no ordena la detención. No sabemos qué otras pruebas necesita, solo están dando tiempo a que se escapen”.

Este lunes 28 de junio, a las 18:00 hs., familiares y amigos van a realizar una marcha desde Camino General Belgrano y Lynch hasta el límite entre las localidades de Lanús y Bernal Oeste. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque Walter hizo mucho por el barrio, merece justicia. Él solo estaba trabajando, sin molestar a nadie”, dijo su sobrina.

Gauna era un referente del barrio y, según contó Bárbara, con la llegada de la pandemia organizaba ollas populares para ayudar a los vecinos que más necesitaban. “Con la pandemia le empezaron a reducir las horas de laburo y como la plata no le alcanzaba buscó otra salida laboral”, contó.

El caso

De acuerdo a la investigación, Gauna fue encontrado herido cerca de las 22 en la esquina Comandante Franco y Aldo Emir Jofre (calle 168). Tenía un disparo de arma de fuego en el cuello. Efectivos del Comando Patrullas lo trasladaron a la Unidad Pronta Atención (UPA) 17 de Bernal Oeste donde llegó sin vida.

Se está investigando si el delincuente que le disparó y se dio a la fuga se hizo pasar por pasajero o si lo sorprendió mientras conducía. La investigación está en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego.