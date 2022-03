Quilmes: Detuvieron a un hombre que golpeaba a su madre para quedarse con la casa

Una mujer denunció que su hijo y su nuera la golpearon en reiteradas oportunidades y la desalojaron de su propia casa. En las últimas horas, la Policía detuvo al joven en cuestión, identificado como Cristian Tessari.

Mirta realizó 10 denuncias por violencia desde hace un año y aún no obtuvo una solución por parte de la justicia.

En diálogo Mirta comentó: “Estas agresiones las padezco hace dos años pero empecé a denunciarlo hace un año. Ellos lo que quieren es sacarme de mi casa y quedarsela. Es muy desgastante porque están ahí y no me permiten usar mi propia casa”.

Según lo explicado, su hijo y nuera, identificados como Cristian y Natalia, ambos docentes que trabajan en distintos colegios de Quilmes, comenzaron a golpearla hace dos años con el objetivo de hostigarla y quedarse con su casa.

La última agresión fue presenciada por los vecinos que vieron todo y lo grabaron cuando la agarró de los pelos, la arrastró por la vereda y la sacó de su casa.

“Muchas veces me golpearon Cristian y la mujer adentro de mi casa pero ese día necesitaban sacarme si o si, me arrastraron por el garage y los vecinos lo empezaron a filmar”, aseveró.

Las denuncias quedaron asentadas en la Fiscalía 2 de Quilmes y desde entonces la justicia no actuó como esperaba Mirta ya que recién para el 4 de abril tendrá una resolución.

“Ellos me roban cosas, las rompen y a mi casa no puedo entrar casi, me dicen que entre por una del costado. Cuando voy, yo no duermo bien de noche porque tengo miedo”, contó la mujer.

En este contexto, Mirta exige que la justicia actúe con más celeridad y pide que tomen medidas sobre las agresiones tanto físicas como verbales que recibió por parte de su hijo y nuera.

“Desde que denuncié, las cosas siguen igual o peor para mi. Yo vivo sola en mi casa y ellos están ahí. Controlan todos mis movimientos, pusieron cámaras en la entrada de mi casa y saben todo lo que yo hago”, agregó Mirta.